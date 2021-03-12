13 марта в Узбекистане пройдёт традиционный всенародный благотворительный хашар. Распоряжение об этом 10 марта издал Кабинет министров.

Первый вице-премьер Ачилбай Раматов, возглавляющий рабочую группу по проведению хашара, подчеркнул, что принудительное привлечение граждан к участию в хашаре строго запрещено. Об этом сообщили в рабочей группе.

В случаях нарушения данного требования, т. е. обнаружения фактов административного принуждения персонала со стороны работодателей, должностным лицам грозит штраф.

Министерству занятости и трудовых отношений поручено вести тщательный мониторинг по недопущению принудительного труда. О фактах подобных правонарушений можно сообщать по телефонам доверия Минтруда: 71−200−06−00 и 1176.

Напомним, в мае 2018 года правительство выпустило постановление, которым определено, что хашары могут проводиться исключительно на добровольных началах и строго на территории организации, в которой работают участники хашара, с соблюдением норм охраны труда и безопасности.

В рамках хашаров выполняются работы по благоустройству, озеленению, приведению в порядок рабочих мест. При этом категорически запрещено принудительное привлечение на все иные виды общественных работ, в том числе строительно-ремонтные и сельскохозяйственные работы.

Органы самоуправления граждан могут организовывать на добровольных началах участие жителей в работе по благоустройству и озеленению, оборудованию детских и спортивных площадок, содержанию в исправном состоянии объектов материального культурного наследия, строительству, реконструкции, ремонту и содержанию в исправном состоянии мест погребения исключительно на территории соответствующей махалли.

Запрещено проведение хашаров и других работ на добровольных началах вдоль автомобильных дорог, на улицах с интенсивным движением, на водных объектах, прибрежных полосах и зонах, строительных площадках, на крышах зданий и сооружений, на опасных производственных объектах, а также в других местах, где существует угроза возникновения риска причинения вреда жизни и здоровью людей.