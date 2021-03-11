Согласно распоряжению правительства от 10 марта в целях подготовки к празднованию Навруза, а также благоустройства махаллей 13 марта по всему Узбекистану пройдёт всенародный благотворительный хашар, сообщило УзА.

Рабочую группу по проведению хашара возглавил первый вице-премьер Ачилбай Раматов.

Особое внимание во время хашара будет уделено благоустройству махаллей, населённых пунктов, многоэтажных домов и придомовых территорий, гузаров, скверов, мест поклонения, кладбищ и детских площадок, говорится в сообщении.

Под девизом «Мой подарок махалле — 30 деревьев» пройдёт посадка саженцев цветов, фруктовых и декоративных деревьев, побелка и формовка деревьев во всех районах и махаллях.

Запланировано проведение и других видов общественных работ по благоустройству, однако при этом строго запрещено привлекать участников хашара к ремонтным, строительным и сельхозработам.

Кроме того, с 2018 года запрещено проводить работы на автомагистралях, дорогах с оживлённым автомобильным движением, водоёмах, строительных площадках, крышах зданий и сооружений, опасных производственных объектах, а также в других местах, где жизнь или здоровье участников хашара могут подвергаться опасности.

К участию в хашаре запрещено привлекать в принудительном порядке, административное принуждение к труду грозит штрафом.