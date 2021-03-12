В ближайшее время откроются контрольно-пропускные пункты между Ферганской областью Узбекистана и Баткенской областью Кыргызстана. Об этом корреспонденту «Газеты.uz» сообщили хоким Ферганской области Хайрулло Бозоров и полномочный представитель правительства Кыргызстана в Баткенской области Омурбек Суваналиев.

«Вчера наши президенты дали поручения, разрешение. В ближайшие дни вместе с губернатором Баткенской области начнём первый этап работы. Президент Кыргызстана Садыр Нургожоевич тоже дал разрешение. Вначале оформим документы для пешего перехода, в течение трёх месяцев — для автомобилей. Думаю, в ближайшие дни будет результат», — заявил Хайрулло Бозоров.





Полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

В свою очередь, Омурбек Суваналиев подчеркнул, что пограничные и пропускные пункты между областями были закрыты из-за пандемии коронавируса.

«Сейчас мы будем открывать, потому что мы команду получили от своего главнокомандующего, президента. Это уже будет реализовываться. Буквально на днях», — отметил он.

Полпред правительства Кыргызстана также добавил, что вся эта работа нацелена на обеспечение добрососедских отношений между двумя странами.

«До этого была такая политика, чтобы было больше закрытий и меньше контактов. Но сейчас два президента договорились: будет больше контактов и в культурном, и экономическом плане. И мы будем дальше продвигать это, чтобы были добрососедские отношения — начиная от пограничной службы, заканчивая местной властью», — указал он.

Накануне президент Шавкат Мирзиёев заявил, что узбекско-кыргызскую государственную границу намечено описать в течение трёх месяцев. Глава государства подчёркивал, что «некоторые вопросы будут конкретно решены в ближайшее время, без бюрократии».

Напомним, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, посещая в июне 2020 года Сохский район (эксклав Узбекистана на территории Кыргызстана) на встрече с кыргызской делегацией и местными жителями обсуждал открытие коридора в эксклав и дороги Сох-Риштан. Абдулла Арипов тогда заявил, что дорога Сох-Риштан, открытая в августе 2019 года, закрылась через два дня из-за требований ЕАЭС. Сейчас протяженность обходной дороги из Соха до Ферганской области или Вуадиля составляет 80 км, отмечал он.