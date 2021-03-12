Министерство финансов Узбекистана опубликовало для обсуждения проект постановления президента «О мерах по упрощению процесса назначения государственной пенсии гражданам и совершенствованию системы выдачи пенсий и пособий».

Документом предлагается установить порядок, согласно которому с 1 января 2022 года банк для выплаты пенсий и пособий из внебюджетного Пенсионного фонда при Минфине будет определяться на основании отдельного тендера, проводимого каждые три года в Каракалпакстане, областях и Ташкенте. Тендер на определение обслуживающих банков в 2022—2024 годах планируется провести до 1 сентября.

Кроме того, планируется внедрить ежемесячную 1-процентную надбавку к пенсии и пособиям для оплаты услуги по их доставке. Получатели смогут оставлять себе часть этой суммы, выбирая получение денег в наличной или безналичной форме, а также пользуясь более дешёвыми услугами.

Для пенсионеров и получателей пособий также предлагается ввести специальную пенсионную банковскую карту с биографическими данными владельца и электронным носителем (чипом), которая может использоваться в качестве удостоверение личности внутри Узбекистана. Сейчас для подтверждения статуса пенсионера требуется бумажная пенсионная книжка, отмечается в проекте.

С 1 июля 2017 года выплата пенсий и пособий по всему Узбекистану осуществляется исключительно Народным банком. В мае прошлого года пенсии, пособия и зарплаты было решено перевести полностью на карты из-за пандемии коронавируса. Из-за проблем с доставкой карт, длинных очередей в филиалах банка и задержек с выплатой это решение было пересмотрено.

Тогда же Центральный банк признал неэффективность системы доставки пенсионных средств через единственный банк и заявил, что пенсионерам в будущем предоставят возможность самим выбирать обслуживающий банк.