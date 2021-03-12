Министерство занятости и трудовых отношений предложило установить дополнительные выходные дни в 2021 году путём внесения изменений в указ президента от 3 декабря 2020 года.

Целью предлагаемых изменений является создание условий для активного отдыха и удобств для граждан, а также развитие внутреннего туризма.

Проектом указа президента, опубликованным для обсуждения, предлагается установить дополнительными нерабочими днями (выделенное жирным ниже — предлагаемые изменения):

пятницу 14 мая;

четверг 2 сентября;

пятницу 3 сентября;

пятницу 31 декабря.

Кроме того, предлагается перенести выходные дни с субботы 27 марта на понедельник 22 марта, с субботы 17 июля на среду 21 июля и с субботы 24 июля на четверг 22 июля.

Нерабочими днями для всех работников, независимо от вида рабочей недели, предложено установить субботу 20 марта, понедельник 22 марта, субботу 15 мая, среду 21 июля, четверг 22 июля и субботу 4 сентября.

В феврале президент подписал указ, согласно которому в период празднования праздника Навруз, Дня независимости и Нового года, а также религиозных праздников Рамазан хайит (Ийд-ал-Фитр) и Курбан хайит (Ийд-ал-Адха) отныне будет устанавливаться не менее трёх нерабочих дней. Они вводятся за счет дополнительных и переносимых нерабочих дней.