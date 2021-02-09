В период празднования праздника Навруз, Дня независимости и Нового года, а также религиозных праздников Рамазан хайит (Ийд-ал-Фитр) и Курбан хайит (Ийд-ал-Адха) отныне будет устанавливаться не менее трёх нерабочих дней. Они появятся за счет дополнительных и переносимых нерабочих дней. Новый порядок утверждён указом президента Узбекистана о развитии внутреннего и паломнического туризма от 9 февраля.

Указом также предусмотрено введение системы «отпуск для семейных путешествий» продолжительностью не менее пяти рабочих дней. Она предусматривает путешествие с родителями, родственниками, пожилыми людьми и наставниками. «Отпуск для семейного путешествия» будет предоставляться за счёт ежегодного основного отпуска с согласия работодателя и в соответствии с коллективными договорами.

Указом информация, направленная на продвижение туристских объектов Узбекистана, знакомство граждан с объектами «богатого природного, культурного и исторического наследия» и продвижение внутреннего туризма (в некоммерческих целях), приравнена к «информации по вопросам духовности и просветительства».

С 1 марта должностные лица Министерства иностранных дел, председатель Совета министров Каракалпакстана, хокимы областей, городов и районов при выполнении прогнозных показателей по организации потока внутреннего туризма и привлечению иностранных туристов могут получить премиальные. При невыполнении прогнозных показателей в отношении них могут применяться дисциплинарные меры.

Ранее мы писали о распространении с 1 марта на граждан Узбекистана и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Узбекистане, туристского (гостиничного) сбора за каждый день пребывания в средствах размещения. Сейчас этот сбор платят только иностранные туристы.