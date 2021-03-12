На 13-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса министр внутренних дел Узбекистана Пулат Бобожонов выступил с докладом о криминогенной обстановке и профилактике правонарушений в стране по итогам 2020 года, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

В минувшем году в Узбекистане было зарегистрировано 62081 преступление, что в среднем составляет 182,4 преступления на 100 тысяч человек.

Раскрыто 95,2% преступлений. Задержаны 2446 лиц, находящихся в розыске следственных органов, найдены 436 лиц, считавшихся без вести пропавшими. По инициативе органов внутренних дел выявлены 20994 преступлений.





При этом в стране совершаются особо тяжкие преступления «из-за неблагополучия в семьях и несвоевременного решения конфликтов». В частности, 35,2% зарегистрированных в 2020 году преступлений, связанных с убийством (143), и 20,5% преступлений с причинением тяжких телесных повреждений (192) совершены в рамках семейно-бытовых отношений.

«В результате несвоевременного устранения семейных конфликтов» совершено 14379 правонарушений, из которых 50,5% (7264) приходится на Ташкентскую, Бухарскую, Самаркандскую и Ферганскую области.

«Самое печальное, каждый шестой суицид совершен именно из-за семейных разногласий, которые не были разрешены вовремя», — говорится в сообщении Сената.

По данным министра внутренних дел, из-за нерешенных проблем и тяжелых жизненных условий в 2020 году 5774 женщин совершили 5520 преступлений.

Охранные ордеры за год получили 14774 женщины, подвергшиеся притеснениям в семейной жизни, однако лишь в 317 случаях виновные лица привлечены к административной и уголовной ответственности.

Каждое четвертое преступление, зарегистрированное в стране в 2020 году (14378, или 23,2%), совершено молодыми людьми, из них 4052 преступления — незанятой молодежью. Кроме того, преступления совершили более 9000 безработных.

Сенаторы на заседании уделили внимание вопросам формирования нетерпимого отношения к преступности среди населения, предупреждения преступлений, обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов граждан.

«Отныне совместно с ответственными министерствами, ведомствами и общественными организациями будут приниматься меры по выявлению и устранению причин и факторов, способствующих совершению правонарушений среди женщин, несовершеннолетних, молодежи, особенно незанятой молодежи», — говорится в сообщении Сената.

Будет внедрен механизм обсуждения совершенных преступлений в самих государственных органах, а также в разрезе махаллей и сфер.

«В целях недопущения случаев, связанных с пытками, совершенными сотрудниками органов внутренних дел в Чиракчинском районе и городе Андижане, недопущения нарушения прав и свобод граждан сотрудниками созданы 485 специальных помещений для допроса. Отныне будет налажено проведение беседы с привезенным гражданином в этих помещениях в обязательном порядке», — подчеркнули в Сенате.

Как уже сообщалось ранее, исходя из криминогенной ситуации в махаллях, они будут разделены по категориям на «красные», «желтые» и «зеленые».

Для обеспечения благополучия населения и раннего предупреждения правонарушений в махаллях будет внедрена система, основанная на принципе «Благоустроенная и безопасная махалля», говорится в сообщении.

По этому вопросу принято соответствующее постановление Сената Олий Мажлиса.