В Узбекистане махалли, районы и города разделят на «красную», «желтую» и «зелёную» категории исходя из криминогенной ситуации. Такое поручение дал министр внутренних дел Пулат Бобожонов на заседании с участием руководителей центрального аппарата министерства и региональных ОВД, личного состава ведомства и инспекторов профилактики.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе МВД, на заседании обсуждалось совершенствование работ по обеспечению безопасности граждан в общественных местах, раскрытию общественно опасных преступлений, в том числе в киберпространстве.

Министр внутренних дел указал, что многие руководители предались самоуспокоению, не спускались для работы в махаллю, своевременно не выявляли и не решали проблемы, в результате чего в некоторых махаллях выросла преступность.

«Дисциплина, уважение к законам, спокойствие граждан, прежде всего, должны быть правильно налажены в махаллях», — сказал Пулат Бобожонов.





Глава МВД со ссылкой на президента также отметил, что инспекторы профилактики перегружены излишней работой, что мешает им выполнять основную деятельность — предупреждать преступность.

С учетом этого, министр поставил задачу организовать работу в махаллях по новой системе. В частности, исходя из криминогенной ситуации, махалли, районы и города будут разделены на три категории — «красная», «желтая» и «зеленая». Очаги преступления будут фиксироваться в самих махаллях, на основе анализа факторов их возникновения будет вестись конкретная и адресная работа, говорилось на заседании.

В свою очередь, к махаллям, где совершается наибольшее количество преступлений, прикрепят дополнительных инспекторов профилактики, там же организуют отделения внутренних дел с привлечением оперативных сотрудников, патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб. В махаллях со сложной криминогенной ситуацией будут перераспределены сил с устранением «очагов преступности».

Кроме того, в будущем на основе «железных», «женских» и «молодежных» тетрадей в разрезе махаллей будет сформирована конкретная база данных, которая «позволит индивидуально работать с каждым проблемным лицом».

Напомним, во время визита в ГУВД столицы президент Шавкат Мирзиёев заявил, что «у участковых в Ташкенте должны быть оперативные группы». Он поручил в качестве эксперимента прикрепить IT-специалистов к инспекторам профилактики в одном из районов столицы.

В тот же день на расширенном заседании коллегии МВД с участием главы государства было объявлено, что зарплата всех сотрудников внутренних дел повысится на 30%, а тех, кто несет службу непосредственно в махалле, — на 60%.