Министр высшего и среднего специального образования Узбекистана Абдукодир Тошкулов 2 марта выступил в Законодательной палате Олий Мажлиса и в рамках «правительственного часа» рассказал о обеспеченности студентов жильём, строительстве общежитий и других проблемах сферы.

Глава Минвуза сообщил, что, несмотря на увеличение количества общежитий (до 228), в них всё ещё нуждаются 149,4 тысячи студентов. В рамках инвестиционных программ до 2025 года ожидается строительство 16 новых общежитий на 6750 мест.

Министр пояснил, что причина малого количества общежитий может быть в самих ректорах, которые «боятся что-то строить, даже если на счету вуза есть на это средства».

«Потому что в его администрации, ректорате нет отдела или отделения, ответственного за строительство. Сложно нанять даже один технадзор. Они считают, что лучше не трогать эти деньги. Если построят, то боятся нести ответственность. Боятся проверок», — сказал глава министерства.

По его словам, ректоры не интересуются жизнью студентов вне учебного времени, 60% ректоров не выплачивают кураторам групп надбавки.

«Они как будто из своего кармана платят, это старое мышление. Эксплуатируют куратора, не выплачивая деньги. Если куратор навещал двух студентов в день, то он знал бы о них всё».

Абдукодир Тошкулов также высказался о студентах, которые снимают жильё в аренду. По его мнению, «договор между студентом и арендодателем — это соглашение между двумя бедными людьми». Министр добавил, что если арендодатель богатый, то он будет сдавать имущество предпринимателю или кому-то другому.

«Если он живет на 150−200 тысяч, полученных от студента, то его положение в большинстве случаев тоже неудовлетворительное… Поэтому им тоже нужно давать какие-то удобства — льготы по налогу на доходы физлиц и земельному налогу, например. Тогда они сами будут заинтересованы сдавать в аренду студентам», — предложил глава Минвуза.

Министр заявил, что за отсутствие необходимых условий в общежитиях несут ответственность лично ректоры.

«Любой вуз сможет найти деньги. Потому что студент, проживающий в общежитии вуза, все же платит деньги, пусть и маленькие. 50−80 тысяч сумов. И если тратить эти деньги на него самого, то можно обеспечить всем необходимым. Потому что электроэнергия и другие расходы покрываются из основного счёта университета», — объяснил глава министерства и рассказал, как побывал в общежитии вуза и провёл там ночь.

«Узнал у студентов все секреты. Поел с ними, сам что-то привёз, побеседовали, осмотрел санузел. Очень много проблем. К примеру, студент недоволен 40% получаемых в вузе знаний. Перечислил, какие проблемы у него есть», — отметил министр.

Абдукодир Тошкулов заявил, что во всех общежитиях должны быть стиральные машины — девушки не должны стирать вещи на улице. Он указал, что здесь всё делается для галочки и за это несёт ответственность только ректор.

«Да, высшим образовательным учреждениям мы предоставили академическую независимость по многим направлениям. Не только финансовую. Но есть еще момент: вузы подчиняются 24 министерствам и ведомствам. Недавно был назначен ректор одного университета, я не знал, прочитал об этом в Facebook. Нет согласования или собеседования, потому что этот вуз находится в ведении другого министерства», — сообщил глава Минвуза.

По его словам, само Министерство высшего и среднего специального образования работает по уставу, утвержденному в 2004 году. «Мы можем думать, что он действительно сверхсовершенный, но сколько изменений произошло с того момента», — сказал он.

На собрании выступил и заместитель спикера Законодательной палаты, глава фракции партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров. По его словам, в системе высшего образования постоянно говорится о мировом опыте, который всё ещё не освоен. Он также посчитал нелогичным то, что за необеспеченность 200 вузов по всей стране спрашивают лишь с одного министра.

«Высшие учебные заведения мира работают как бизнес-структуры, в рамках конкуренции. Они выпускают студентов на рынок труда как готовый продукт, на который есть спрос везде, рекламируют их. Почему люди стремятся учиться в Гарварде? Потому что университет зарабатывает миллиарды долларов за счет новшеств, созданных его же студентами. А мы сегодня обсуждаем то, почему студенты не обеспечены теплоснабжением и холодной водой», — сказал депутат и призвал сделать отечественные вузы конкурентоспособными, подумать об их приватизации.

«Почему в Вестминстерском университете система на месте, высокие контракты, но поступают способные ребята? Почему за выпускников этого вуза борются во всем мире? Почему с его дипломом можно трудоустроиться в любом уголке мира, но выпускника нашего Национального университета не берёт на работу даже хокимият?», — спросил Алишер Кадиров.

В свою очередь, Абдукодир Тошкулов сообщил, что Минвуз — за независимость вузов и готов вести общую координацию, поддерживать с методической стороны.

«Но они сами должны быть заинтересованы. К сожалению, ректоры в начале года не додумываются или не понимают, как внести в смету запланированные дела, а потом в течение года ходят и заявляют, что у них связаны руки, ничего не могут сделать. Даже в нынешних тяжелых условиях можно сделать многое», — заключил министр.

На этом же собрании министр высшего и среднего специального образования сообщал, что при изучении потребностей студентов, проживающих в съёмном жилье, их разделят на «зелёные», «жёлтые» и «красные» категории, внедрив систему оказания практической помощи.