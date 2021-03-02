Студент третьего курса Ташкентского государственного юридического университета Баходир Бозоров погиб в результате несчастного случая, сообщила пресс-служба вуза.

Как уточняет Kun.uz, 26-летний молодой человек 27 февраля упал со второго этажа в открытую шахту лифта на территории строящегося объекта, где он работал и проживал. Строительство ведётся рядом с хокимиятом Бектемирского района.

Он был доставлен в Ташкентский областной филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, где скончался от полученных травм — перелома позвоночника, кровоизлияния в спинной мозг, разрыва печени и острой кровопотери, пишет издание.

На следующий день тело Баходира Бозорова было передано его брату и дяде для доставки в Кумкурганский район Сурхандарьинской области.

Ранее в Ташкенте из-за отравления неизвестным веществом скончались пятеро студентов ТУИТ, Сингапурского института и университета Инха, проживавшие в арендуемом доме в Юнусабадском районе. Все они были из Андижанской области.

После этого инцидента было принято решение, что за студентами, снимающими жильё, установят мониторинг.