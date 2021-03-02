Власти Саудовской Аравии приняли решение разрешить паломникам принимать участие в большом и малом хадже к святым местам в Мекке и Медине только после вакцинации от коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Указ».

«Основным условием участия в хадже является вакцинация от нового коронавируса», — цитирует ТАСС заявление министра здравоохранения страны Тауфика ар-Рабиа.

В этом году большой хадж выпадает на вторую половину июля. В прошлом году из-за пандемии паломничество проходило с участием всего 10 тысяч человек, из которых 30% были саудовцами, 70% — проживающими в стране иностранцами. Паломники из-за рубежа не были допущены к хаджу.

С ноября прошлого года Саудовская Аравия начала постепенно впускать паломников не старше 50 лет на умру при наличии отрицательного результата ПЦР-теста.