Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев заявил изданию Human.uz, что не намерен участвовать в предстоящих президентских выборах, которые пройдут в октябре 2021 года.

По его словам, у него нет желания выдвигать свою кандидатуру на пост президента.

«Я об этом говорю в пятый или шестой раз. Во-первых, нет желания. Во-вторых, по возрасту не подхожу (согласно законодательству, президентом может быть избран гражданин не моложе 35 лет, Расулу Кушербаеву 12 января исполнилось 34 года — ред.). В-третьих, у [кандидата] должны быть большой трудовой стаж, потенциал, знания. Если у моих соотечественников появилось такое положительное мнение обо мне, то я считаю это результатом политики, проводимой президентом, его вниманием к депутатам, созданных условий для открытости. В этом пути я полностью поддерживаю действующего главу государства», — заявил он.

Депутат подчеркнул, что он работает «активным исполнителем положительных изменений в стране», а также по доведению этих изменений на места и их результативности.

Ранее певец Жахонгир Отажонов заявил, что планирует выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Узбекистана, если не на этих выборах, то на следующих. Но позже стало известно, что он завершил политическую карьеру.

В конце декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании парламенту сообщил, что выборы президента состоятся в 2021 году и что страна продолжит имплементацию в законодательство и практику «приемлемых для нас рекомендаций международных наблюдателей».

В 2021 году финансирование Центральной избирательной комиссии из госбюджета увеличено в 74 раза — с 4,1 млрд до 304,2 млрд сумов. Резкое увеличения финансирования, вероятно, связано с подготовкой к выборам президента.