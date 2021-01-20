Популярный певец Жахонгир Отажонов, недавно объявивший о завершении музыкальной карьеры, 20 января заявил о намерении участвовать в президентских выборах.

«У меня тоже есть желание стать президентом. И думаю, что я обязательно им стану… Моя цель — честно служить узбекскому народу, Узбекистану, служить для его развития. Как говорится, к чему стремится человек, того он достигает», — сказал артист в видео, опубликованном в Instagram. За пять часов видеообращение посмотрели 77 тысяч раз.

Жахонгир Отажонов подчеркнул, что не предъявляет претензий к нынешнему руководителю страны. «Я на это не имею права, так как он тоже старается по мере возможности. Результаты не достигаются просто так», — отметил он.

Певец сообщил, что вместе с семьёй находится на отдыхе за границей и в ближайшее время планирует вернуться в Ташкент.

«Хочу попросить вас молиться за меня. Я сделаю всё необходимое для участия в президентских выборах. Создам партию, если нужно. Если не успею, то в следующий раз обязательно стану», — подчеркнул он.

Жахонгир Отажонов заявил, что создаст команду, с которой «превратит Узбекистан в лучшую страну Центральной Азии».

Напомним, что кандидаты в президенты и депутаты в Узбекистане могут выдвигаться только политическими партиями (в стране их зарегистрировано пять). Возможность выдвижения кандидатов инициативными группами избирателей была исключена из законодательства с 1 июля 2009 года. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по итогам выборов президента 2016 года называло невозможность самостоятельного выдвижения независимых кандидатов минусом выборного законодательства Узбекистана.

В конце декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании парламенту заявил, что выборы президента состоятся в 2021 году и что страна продолжит имплементацию в законодательство и практику «приемлемых для нас рекомендаций международных наблюдателей».

Согласно проекту Государственной программы на 2021 год, конкретные меры по подготовке и организации на высоком уровне выборов президента должны быть определены до 1 марта. Эти меры предусматривают «систематическое формирование знаний членов избирательных комиссий об избирательном законодательстве и международных стандартах, а также определение конкретных задач по повышению электоральной культуры населения».

В 2021 году финансирование Центральной избирательной комиссии из госбюджета увеличено в 74 раза — с 4,1 млрд до 304,2 млрд сумов. Резкое увеличения финансирования, вероятно, связано с подготовкой к выборам президента.