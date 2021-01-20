Популярный певец Жахонгир Отажонов, недавно объявивший о завершении музыкальной карьеры, 20 января заявил о намерении участвовать в президентских выборах.
«У меня тоже есть желание стать президентом. И думаю, что я обязательно им стану… Моя цель — честно служить узбекскому народу, Узбекистану, служить для его развития. Как говорится, к чему стремится человек, того он достигает», — сказал артист в видео, опубликованном в Instagram. За пять часов видеообращение посмотрели 77 тысяч раз.
Жахонгир Отажонов подчеркнул, что не предъявляет претензий к нынешнему руководителю страны. «Я на это не имею права, так как он тоже старается по мере возможности. Результаты не достигаются просто так», — отметил он.
Певец сообщил, что вместе с семьёй находится на отдыхе за границей и в ближайшее время планирует вернуться в Ташкент.
«Хочу попросить вас молиться за меня. Я сделаю всё необходимое для участия в президентских выборах. Создам партию, если нужно. Если не успею, то в следующий раз обязательно стану», — подчеркнул он.
Жахонгир Отажонов заявил, что создаст команду, с которой «превратит Узбекистан в лучшую страну Центральной Азии».
Напомним, что кандидаты в президенты и депутаты в Узбекистане могут выдвигаться только политическими партиями (в стране их зарегистрировано пять). Возможность выдвижения кандидатов инициативными группами избирателей была исключена из законодательства с 1 июля 2009 года. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по итогам выборов президента 2016 года называло невозможность самостоятельного выдвижения независимых кандидатов минусом выборного законодательства Узбекистана.
В конце декабря президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании парламенту заявил, что выборы президента состоятся в 2021 году и что страна продолжит имплементацию в законодательство и практику «приемлемых для нас рекомендаций международных наблюдателей».
Согласно проекту Государственной программы на 2021 год, конкретные меры по подготовке и организации на высоком уровне выборов президента должны быть определены до 1 марта. Эти меры предусматривают «систематическое формирование знаний членов избирательных комиссий об избирательном законодательстве и международных стандартах, а также определение конкретных задач по повышению электоральной культуры населения».
В 2021 году финансирование Центральной избирательной комиссии из госбюджета увеличено в 74 раза — с 4,1 млрд до 304,2 млрд сумов. Резкое увеличения финансирования, вероятно, связано с подготовкой к выборам президента.
Nir Avenir
После этой новости могу гордо сказать, что Теперь я видел все :)))
СУХРОБ СтоЛичный
До этого подался в религию, а теперь еще президентом стать хочет. Интересный человек)))
Mr. X ________
А по серезнее никого нет ?
Nancy DI
Отличная новость! Я голосую за него!:)
Вазген Ксеракопян
Где записываться в его партию? Может хоть депутатом стану. А то два миллиарда мимо прошли)))
Davron Akramov
я буду голосовать за любую другую альтернативу
Николай Басов
Больше кандидатов, хороших и разных!
Да здравствует наш нынешний Президент!
Да продлит Аллах годы его правления!
Ibrohim Orziqulov
Да смешно:)))
Оксана Саттарова
Его только не хватало! Пусть песни поёт!
Rishad Nigmatulin
Ну а что в братской стране президентом комик стал,мы в новом ренессансе можем бывшего певца выбрать!ох как некоторые гордиться будут а наш президент то у меня на свадьбе выступал.прям гордость за страну берет!!!президенты других стран перед встречай с ним будут его видео клипы просматривать!а так на саммитах может прошлую карьеру вспомнить и спеть ещё,свои лучшие произведения!скучно не будет)
Комил Рахманкулов
Пусть становится президентом. Хуже не будет, а может станет лучше. При Каримове мы жили лучше и у среднего класса была вера в стабильное будущее. А сейчас что? Внешний долг 30 млрд $, распродажа всех ресурсов страны и каждого клочка земли, неприкосновенные хокимы, творящие беспредел, которые при Каримове даже пикнуть не могули; замена гугуше. И что получил народ за все это? Упал уровень жизни, цены на коммуналку, бензин и прочее растут быстрее чем доходы. А еще по телеку выходят какие то клоуны и с серьезной миной говорят что если ты в день зарабатываешь 5600 сум -- ты не бедный, “кушаете много мяса“ и тд. Расплодили кучу министерств, ассоциаций, комитетов, палат. И чтобы содержать весь этот госаппарат экономят на народе
Макс Ли
Это он по пути Зеленского идти решил? А на рояле без рук, умеет играть? Из приличных президентов актеров, разве что старину Рональда можно вспомнить. Правда он сам наверное не подозревал о своем президентстве, иначе такие перлы бы не выдавал. Но у Рейгана, чудовищно сильная команда была, особенно силовой и дипломатический блок.