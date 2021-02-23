Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) во вторник передал Министерству здравоохранения Узбекистана 206 минивэнов и 17 грузовиков-рефрижераторов для сохранности качества вакцин и их безопасной транспортировки. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане.





«Очень важно сохранять температурный режим при транспортировке вакцин. Датчики и другие устройства контролируют условия внутри рефрижераторов и термоконтейнеров, записывают данные, что даёт возможность проследить соблюдение определённого температурного режима», — отметил заместитель министра здравоохранения, начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев.

Стоимость предоставленных транспортных средств составила более 2 млн долларов. Средства выделены Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) в рамках программы укрепления системы здравоохранения для Национальной программы иммунизации.

За последние три года ЮНИСЕФ совместно с партнёрскими организациями инвестировал почти 20 млн долларов в совершенствование Национальной программы иммунизации путём строительства складов вакцин на национальном, региональном и районном уровнях, закупки и установки холодильных, морозильных камер, транспортных средств для перевозки вакцины, а также разработки информационной системы управления материально-техническим обеспечением вакцинами.

Ранее «Газета.uz» писала, что Узбекистан по прогнозам получит более 2,6 миллиона доз вакцины AstraZeneca/Oxford в рамках инициативы COVAX.

Вскоре после передачи транспортных средств в соцсетях распространилось видео, на котором видно, как несколько спецавтомобилей столкнулись при передвижении по улице Нукусская в Ташкенте. «Газета.uz» запросила комментарий в столичном ГУВД.