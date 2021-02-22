Государственный налоговый комитет проводит ускоренную камеральную проверку компаний для изучения ситуации с «фирмами-обналичками», сообщила пресс-служба ГНК.
Ранее «Газета.uz» писала, что налоговый комитет сформировал список из 10 тысяч компаний, пользовавшихся услугами 396 «фирм-обналичек» из реестра сомнительных контрагентов для возможного обналичивания средств и уменьшения суммы НДС к оплате. Решение о заморозке их счетов и списании средств на 915 млрд сумов вызвало недовольство предпринимателей. В итоге было решено отозвать часть инкассовых поручений и провести камеральную проверку, чтобы повторно изучить сделки.
Комитет создал рабочие группы по данному вопросу в каждом регионе (контакты).
Так, по данным ГНК, в ходе проверки налоговые органы выявили 7990 компаний, проводивших фиктивные сделки с сомнительными предприятиями. Из них:
- на сферу строительства приходится — 35% (201,9 млрд сумов),
- торговлю — 25% (467,8 млрд сумов),
- производство — 18% (96,7 млрд сумов),
- сферу услуг — 14% (69,5 млрд сумов),
- другое — 8% (83,5 млрд сумов).
По состоянию на 21 февраля для внесения ясности в необоснованный зачет сумм налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 534,6 млрд сумов камеральная налоговая проверка завершена на 2534 предприятиях по стране.
В итоге факт осуществления «фиктивных» сделок на сумму 498,9 млрд сумов подтвердился в 2238 компаниях (88,3%):
- на 943 предприятиях сферы строительства (93,5 млрд сумов);
- на 658 организациях торговой сферы (271,8 млрд сумов);
- на 293 субъектах, оказывающих услуги (30,6 млрд сумов);
- на 344 предприятиях сферы производства (42 млрд сумов).
Факт незаконного зачета сумм налога на добавленную стоимость на 8,1 млрд сумов подтвердился частично в 66 компаниях.
При этом 80 компаний предоставили документы, подтверждающие зачет сумм НДС в размере 27,6 млрд сумов. В их отношении запущена процедура ускоренного возврата излишне взысканных средств:
В процессе камеральной налоговой проверки у 118 предприятий при зачете сумм НДС обнаружены допущения других правонарушений, в их отношении произведен перерасчет налогов на 5,3 млрд сумов.
Налоговые органы продолжают рассмотрение обращений предпринимателей.