Государственный налоговый комитет проводит ускоренную камеральную проверку компаний для изучения ситуации с «фирмами-обналичками», сообщила пресс-служба ГНК.

Ранее «Газета.uz» писала, что налоговый комитет сформировал список из 10 тысяч компаний, пользовавшихся услугами 396 «фирм-обналичек» из реестра сомнительных контрагентов для возможного обналичивания средств и уменьшения суммы НДС к оплате. Решение о заморозке их счетов и списании средств на 915 млрд сумов вызвало недовольство предпринимателей. В итоге было решено отозвать часть инкассовых поручений и провести камеральную проверку, чтобы повторно изучить сделки.

Комитет создал рабочие группы по данному вопросу в каждом регионе (контакты).

Так, по данным ГНК, в ходе проверки налоговые органы выявили 7990 компаний, проводивших фиктивные сделки с сомнительными предприятиями. Из них:

на сферу строительства приходится — 35% (201,9 млрд сумов),

торговлю — 25% (467,8 млрд сумов),

производство — 18% (96,7 млрд сумов),

сферу услуг — 14% (69,5 млрд сумов),

другое — 8% (83,5 млрд сумов).

По состоянию на 21 февраля для внесения ясности в необоснованный зачет сумм налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 534,6 млрд сумов камеральная налоговая проверка завершена на 2534 предприятиях по стране.

В итоге факт осуществления «фиктивных» сделок на сумму 498,9 млрд сумов подтвердился в 2238 компаниях (88,3%):

на 943 предприятиях сферы строительства (93,5 млрд сумов);

на 658 организациях торговой сферы (271,8 млрд сумов);

на 293 субъектах, оказывающих услуги (30,6 млрд сумов);

на 344 предприятиях сферы производства (42 млрд сумов).

Факт незаконного зачета сумм налога на добавленную стоимость на 8,1 млрд сумов подтвердился частично в 66 компаниях.

При этом 80 компаний предоставили документы, подтверждающие зачет сумм НДС в размере 27,6 млрд сумов. В их отношении запущена процедура ускоренного возврата излишне взысканных средств:

В процессе камеральной налоговой проверки у 118 предприятий при зачете сумм НДС обнаружены допущения других правонарушений, в их отношении произведен перерасчет налогов на 5,3 млрд сумов.

Налоговые органы продолжают рассмотрение обращений предпринимателей.