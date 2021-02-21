Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, руководитель фракции партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров 18 февраля высказался о планируемых поправках в Уголовный кодекс, Кодекс об административной ответственности, а также закон «Об информатизации».

Ранее партии «Миллий тикланиш» и «Адолат» инициировали законопроект, согласно которому предлагается ввести уголовную ответственности за активное неповиновение законным требованиям представителей власти, публичный призыв к массовым беспорядкам и насилию над гражданами.

Кроме того, КоАо может быть дополнен пунктом, которым вводится ответственность за публичный призыв к невыполнению или нарушению требований законодательных документов.

В законе «Об информатизации» владельцам сайтов и блогерам предлагается запретить распространять ложную информацию, угрожающую общественному порядку и безопасности, призывать к массовым беспорядкам, применению насилия по отношению к гражданам, проведению собраний с нарушением установленного порядка, митингам, уличным шествиям и демонстрациям и другие.

Законодательная партия Олий Мажлиса 15 февраля начала рассматривать законопроект. В сообщении нижней палаты парламента отмечается, в последнее время наблюдались случаи ущемления охраняемых законом прав и интересов других лиц из-за того, что полностью не сформировалась культура получения и распространения информации сайтами или владельцами сайтов, в том числе блоггерами.

Кроме того, «отсутствие правовой культуры у этих лиц увеличивает риски распространения контента, нарушающего закон и побуждающего к нарушению существующего конституционного строя, территориальной целостности страны, войне, насилию и терроризму, а также религиозному экстремизму и другой противозаконной информации», говорится в сообщении.

Алишер Кадиров считает, что «свобода слова, какой бы свободной она ни была, не должна препятствовать мирному развитию общества».

«Призывы к беспорядкам, незаконные протесты против власти, которой доверяет большая часть народа, наказываются во всем мире», — заявил он.

По его словам, «противник, научившийся превращать неосведомленное и недовольное меньшинство в орудие политического давления», обычно заявляет об «угрозе свободе слова».

Законопроект, инициированный партиями «Миллий тикланиш» и «Адолат», будет способствовать мирному, безопасному и демократическому развитию Узбекистана, считает депутат.

«Это свяжет руки тем подстрекателям, которые стремятся к контролируемому самоуправству, плюют на мир, интересы и свободу слова народа, и пытаются сделать их игрушкой в своих корыстных играх. Никто не против критики, правильного слова, громогласного выражения независимого мнения. Свобода слова требует ума, проницательности и смелости. Тот, кто говорит правду, не скрывает своего имени и ни за кем не прячется», — подчеркнул он.

Вице-спикер Законодательной палаты считает, что наибольшая польза от свободы слова — это указывать на ошибки, которые работают во вред обществу, и предлагать пути их устранения.

«Слово, призывающее к борьбе с властью, которой народ доверил полномочия, следует рассматривать и наказывать как преступление, независимо от того, когда и против какой власти [оно направлено]», — сказал Алишер Кадиров.

Управляющий партнёр юридической фирмы Legalmax Мухаммадали Махмудов 19 февраля заявил, что проект поправок в законодательство направлен, прежде всего, на урегулирование деятельности блогеров и иных лиц с активной гражданской позицией.

По его словам, важно пояснить, что в законодательстве нет понятия блогер, на что законодателям необходимо обратить внимание. Он указа, что единственное упоминание есть в законе об информатизации, где говорится, что «блогер — это [физическое] лицо, владеющее веб-сайтом и веб-страницей» (в оригинале: «блогер — физическое лицо, размещающее на своих веб-сайте и (или) странице веб-сайта во всемирной информационной сети Интернет общедоступную информацию общественно-политического, социально-экономического и иного характера, в том числе для ее обсуждения пользователями информации»).

«Но текущие реалии они совсем другие. Деятельность по вещанию в Telegram, „живом журнале“ или других интернет-площадках далеко вышла за сферу регулирования закона об информатизации. Поэтому непродуманные поправки, которые планируется внести, они, будучи не принятыми, уже являются устаревшими. Мало того, что они вносятся в устаревший закон, сами поправки устаревшие», — сказал он.

Мухаммадали Махмудов призвал законодателей правильно определить «понятийный аппарат», от которого зависят последствия.

«Например, в России были попытки урегулировать сферу. Там был специальный закон, определили, что блогер — это лицо, имеющее определенное число своей аудитории — 3000, 5000 человек. Они подпадали под определённое регулирование. И то даже в России это не получилось. Мы тоже идём по этому пути, к сожалению, что и Россия в этой части. Если это будет делаться так же непродуманно, как и сейчас, то последствия будут крайне неблагоприятными для нашего гражданского общества», — указал он.

Ранее президент Шавкат Мирзиёев заявил, что считает СМИ «не четвёртой, а первой властью», которая «вместе с достижениями рассказывает и о недостатках».