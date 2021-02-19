После завершения сессии кенгаша народных депутатов Наманганской области президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, согласно программе поездки, должен был посетить молодежную библиотеку, однако он изменил маршрут и направился в махаллю «Бунёдкор», сообщил корреспондент «Газеты.uz».

На записи, опубликованной Telegram-каналом «Особый ракурс», можно увидеть, как кортеж главы государства едет по дорогам, давно не знавшим ремонта. Накануне президент признал, что «50% внутренних дорог города являются некачественными, во многих местах в 50−60% случаях нет асфальта».

Приехав в махаллю «Бунёдкор» в 18 км от центра Намангана, Шавкат Мирзиёев побеседовал с председателем махалли и отметил неудовлетворительное состояние здания отдела внутренних дел.

Затем президент встретился с населением и заявил, что «пришёл, чтобы побеседовать с народом». Один из жителей рассказал, что недоволен хокимом и председателем махалли.

После этого президент направился в дом милосердия №26.

Напомним, во время недавней поездки в Ферганскую область Шавкат Мирзиёев также незапланированно посетил одну из махаллей областного центра. Результатом стало увольнение хокима, прокурора и глав ОВД и ГНИ города.