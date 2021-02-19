Агентство по развитию рынка капитала Узбекистана выдало предписание 24 акционерным обществам в связи с отсутствием в их наблюдательных советах независимых членов. Нарушение должно быть устранено в течение двух месяцев, сообщается на сайте АРРК.
Согласно закону «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», в составе наблюдательного совета общества, акции которого включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, должно быть не менее одного независимого члена.
Список АО, которым выданы предписания:
- «Узбекуголь»
- "Универсал Суғурта"
- «Алокабанк»
- "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"
- «Андижанский биохимический завод»
- «Бухарский ремонтно-механический завод»
- «Гранит»
- "Кашкадарё пармалаш ишлари"
- «Нефть ва газ кудукларини синаш»
- «Кашкадарё нефть-газ курилиш ва таъмирлаш»
- «Урганч ёг-мой»
- «Бешарыкский хлопкоочистительный завод»
- «Кокандский хлопкоочистительный завод»
- «Муборак пахта тозалаш»
- «Хоразм сув курилиш».
- «Гулистон экстракт ёг»
- «Шоруд»
- "Хужаобод технологик транспорт бошкармаси"
- «Узпартампонаж»
- "Минора куриш экспедицияси"
- «Электркишлоккурилиш»
- "Савдоэнерго"
- "Узпаравтотранс"
- "Кашкадарё технологик транспорт"