Агентство по развитию рынка капитала Узбекистана выдало предписание 24 акционерным обществам в связи с отсутствием в их наблюдательных советах независимых членов. Нарушение должно быть устранено в течение двух месяцев, сообщается на сайте АРРК.

Согласно закону «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», в составе наблюдательного совета общества, акции которого включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, должно быть не менее одного независимого члена.

Список АО, которым выданы предписания:

  • «Узбекуголь»
  • "Универсал Суғурта"
  • «Алокабанк»
  • "Алмалыкский горно-металлургический комбинат"
  • «Андижанский биохимический завод»
  • «Бухарский ремонтно-механический завод»
  • «Гранит»
  • "Кашкадарё пармалаш ишлари"
  • «Нефть ва газ кудукларини синаш»
  • «Кашкадарё нефть-газ курилиш ва таъмирлаш»
  • «Урганч ёг-мой»
  • «Бешарыкский хлопкоочистительный завод»
  • «Кокандский хлопкоочистительный завод»
  • «Муборак пахта тозалаш»
  • «Хоразм сув курилиш».
  • «Гулистон экстракт ёг»
  • «Шоруд»
  • "Хужаобод технологик транспорт бошкармаси"
  • «Узпартампонаж»
  • "Минора куриш экспедицияси"
  • «Электркишлоккурилиш»
  • "Савдоэнерго"
  • "Узпаравтотранс"
  • "Кашкадарё технологик транспорт"
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