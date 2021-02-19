Агентство по развитию рынка капитала Узбекистана выдало предписание 24 акционерным обществам в связи с отсутствием в их наблюдательных советах независимых членов. Нарушение должно быть устранено в течение двух месяцев, сообщается на сайте АРРК.

Согласно закону «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», в составе наблюдательного совета общества, акции которого включены в биржевой котировальный лист фондовой биржи, должно быть не менее одного независимого члена.

Список АО, которым выданы предписания: