С 15 февраля девелоперская компания Golden House выводит на рынок недвижимости новый дом. Он строится внутри одного из оригинальных проектов — в британском квартале Greenwich. У покупателей есть возможность узнать подробности о новых квартирах.
В британском квартале Greenwich были быстро раскуплены квартиры комфорт-класса. Они пользовались огромным спросом среди жителей Ташкента и его гостей. Девелопер Golden House учел этот фактор и пожелания многих потенциальных клиентов.
Теперь компания решила спроектировать дом с повышенным уровнем комфорта. Она приняла такое важное и новаторское решение, чтобы проявить заботу и подчеркнуть ценность каждого клиента.
Проектируя дом, девелопер постарался учесть все реалии жизни в столице. Он создал максимально удобные планировки и сделал условия покупки выгодными. Квартиры предоставляются с уже выполненными инженерными и ремонтно-отделочными работами. Это оптимальный вариант для тех, кто хочет сэкономить время и силы. Открыв дверь в новую квартиру в Greenwich, покупатель увидит:
- входные и межкомнатные двери;
- полы с ламинатом;
- санузлы с керамическими плитами и завершенной гидро- и звукоизоляцией;
- окрашенные или отделанные обоями стены;
- разводку инженерных сетей по квартире, включая водопровод, электричество и отопление;
- отдельный котел отопления;
- оборудованные сантехнические узлы.
Новому жильцу останется обставить квартиру мебелью и необходимыми бытовыми предметами. Стоит владельцу добавить еще и частичку себя, как квартира комфорт-класса станет неповторимым и родным домом.
Особое внимание заслуживает возможность покупки квартиры в беспроцентную рассрочку. Это оптимальное решение для тех, кто хочет быстро купить понравившееся жилье, не тратя время и силы на накопление полной суммы.
Golden House уже рассказывал, почему покупка квартиры в ЖК Greenwich — это удачный выбор.
Стоит поторопиться, чтобы успеть приобрести квартиру комфорт-класса в британском квартале Greenwich на выгодных условиях.
Call-центр: (+998) 78−150−11−11.
Офис продаж Greenwich: пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.
Ориентир: парк культуры и отдыха им. Фурката.
Центральный офис продаж Golden House: улица Осиё, дом 3.
Ориентир: ЖК «Новомосковская».
Сайт: greenwich.uz
Facebook: fb.com/goldenhouseuz
Instagram: @goldenhouseuz
Telegram: t.me/goldenhouseuz
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