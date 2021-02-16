Британский квартал от Golden House — один из наиболее необычных проектов Ташкента. Сдача первой линии запланирована на конец первого квартала 2021 года. Уже совсем скоро Greenwich распахнет свои двери для новых счастливых жильцов. Квартиры практически распроданы, строительство и озеленение комплекса близятся к концу.

Сотни довольных владельцев элитных квартир в британском квартале уже готовы вступить в новую жизнь, полную восторга и комфорта.

Если задумываться о новом подходящем доме для жизни, то Greenwich — оптимальное решение. Тем более, когда до конца февраля для покупателей бизнес-апартаментов действует скидка в 10%.

Близость к центру города и тишина сливаются здесь в единое целое. Это обеспечивает комфортное и приватное проживание.





Greenwich — это настоящий уголок Британии со всеми ее прелестями:

современной авторской архитектурой с английским флером;

благоустроенной территорией;

удобным паркингом и двором без машин;

эргономикой планировок с учетом розы ветров;

спокойствием 24/7 благодаря закрытой территории и системам безопасности;

добрыми отношения с интеллигентными соседями и другим.

Все это можно получить со скидкой 10%.

15 монументальных и элегантных построек Greenwich с фасадами из натуральных материалов расположены на 8 га, засаженных деревьями и цветами.

Здесь также есть аллея для приятных прогулок, детские зоны, фонтанчики и небольшие зеленые скверы. Восторг от каждой минуты и восхищение собственным домом будут сопровождать жильцов круглосуточно.

Важными преимуществами проекта являются многоуровневая система контроля и мониторинга и круглосуточная консьерж-служба. Они обеспечивают полную безопасность жителей британского квартала.

Greenwich отвечает всем стандартам недвижимости премиум-класса: престижный район, индивидуальный проект, развитая инфраструктура, комфорт и безопасность.

Бизнес-апартаменты в Greenwich, на которые действует скидка 10%, отличаются особенным статусом. Приобретая такую квартиру, будущие владельцы получают полную свободу самовыражения.

Такая жилплощадь предназначена для людей, которые предпочитают самостоятельно создавать стиль своего дома, выбирать дизайн и декор. Здесь большие витражные окна и высокие потолки, соответствующие условиям высококачественного жилья бизнес-класса.





Популярность квартир комфорт-класса в Greenwich оказалась столь высока, что застройщик решил учесть мнение покупателей и построить еще один такой дом. Квартиры в таких домах реализуются с готовым ремонтом и частичным оснащением — владельцы получают кухонный гарнитур в подарок.

Продажи в домах комфорт-класса уже начались. Еще можно успеть воспользоваться такой возможностью. Тем более, что на квартиры действует 18-месячная рассрочка.

Все квартиры сити-комплекса Greenwich оснащены собственным тепловым пунктом. Это позволяет создавать стабильные комфортные условия и снижать расходы.

Забота об обслуживании систем находится в компетенции управляющей компании. Это автономное ЖКХ, которое решает все бытовые вопросы, занимается уборкой подъездов и прилегающих территорий, следит за порядком. Жильцам же остается просто наслаждаться жизнью.

Еще есть возможность купить квартиру бизнес-класса со скидкой. Для этого нужно позвонить в офис продаж или оставить заявку на сайте.

С началом весны скидка сократится до 7%.

Call-центр: (+998) 78−150−11−11.

Офис продаж Greenwich: пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.

Ориентир: парк культуры и отдыха им. Фурката.

Сайт: greenwich.uz

Facebook: fb.com/Greenwichuz

Instagram: @goldenhouseuz

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