В Дустликском районе Джизакской области трое членов семьи отравились консервами домашнего приготовления, сообщили в эфире телепрограммы Zamon.

По словам А. Г., его сын с супругой ели на ужин жареные яйца и колбасу, а также приготовленные в домашних условиях консервы. В тот же вечер у женщины ухудшилось самочувствие, из-за чего вызвали «скорую», и её доставили в районное медицинское объединение.

Врачи сообщили, что у пациентки наблюдались явные признаки ботулизма, хотя она сама заявила, что до ужина она не ела ничего, кроме колбасы. Позже выяснилось, что она употребляла консервированные помидоры ещё днём ранее, а на следующий день — уже вместе с супругом и свёкром, которых также доставили в больницу.

Всем пациентам была оказана медицинская помощь, однако 26-летняя женщина скончалась. По словам врача, она не обратилась за медпомощью даже спустя полтора дня после отравления.

На прошлой неделе в Самаркандской области домашними консервами отравились пять человек, один из них скончался.