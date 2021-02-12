В Булунгурском районе Самаркандской области пять человек отравились приготовленной в домашних условиях консервированной продукцией, сообщило региональное управление здравоохранения.

По информации управления, 7 февраля житель махалли «Мингтепа» И. Э. был доставлен в районное медицинское объединение, где у него диагностировали ботулизм. Выяснилось, что днём ранее он был в доме гражданина А. Т., где они ели плов и домашние консервы. Позже в больницу также доставили хозяина дома, его супругу Г. Т., сына Ш. Т. и соседа Б. Б.

Несмотря на интенсивные лечебные процедуры, состояние И. Э. ухудшилось и 8 февраля примерно в 3:30 он скончался. Остальные пациенты проходят стационарное лечение в реанимационном отделении. Состояние Ш. Т. остаётся тяжелым, он подключен к аппарату искусственного дыхания. Состояние других пациентов — среднее тяжелое, заявили в управлении.