12 февраля в 22:01 в ряде регионов Узбекистана ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Таджикистане.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, магнитуда землетрясения в эпицентре, который находился на расстоянии 499 км в юго-восточном направлении от Ташкента, составила 5,8, глубина — 87 км.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:

  • Ташкент (499 км) — 2−3 балла;
  • Наманган (349 км) — 3 балла;
  • Андижан (306 км) — 3 балла;
  • Фергана (285 км) — 3 балла;
  • Гулистан (477 км) — 2 балла;
  • Джизак (530 км) — 2 балла;
  • Самарканд (585 км) — 2 балла;
  • Термез (553 км) — 2 балла;
  • Карши (671 км) — 2 балла;
  • Навои (728 км) — 2 балла.