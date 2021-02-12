12 февраля в 22:01 в ряде регионов Узбекистана ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Таджикистане.
По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, магнитуда землетрясения в эпицентре, который находился на расстоянии 499 км в юго-восточном направлении от Ташкента, составила 5,8, глубина — 87 км.
Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Ташкент (499 км) — 2−3 балла;
- Наманган (349 км) — 3 балла;
- Андижан (306 км) — 3 балла;
- Фергана (285 км) — 3 балла;
- Гулистан (477 км) — 2 балла;
- Джизак (530 км) — 2 балла;
- Самарканд (585 км) — 2 балла;
- Термез (553 км) — 2 балла;
- Карши (671 км) — 2 балла;
- Навои (728 км) — 2 балла.