12 февраля в 22:01 в ряде регионов Узбекистана ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился в Таджикистане.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС, магнитуда землетрясения в эпицентре, который находился на расстоянии 499 км в юго-восточном направлении от Ташкента, составила 5,8, глубина — 87 км.

Расстояние от эпицентра и сила подземных толчков на территории Узбекистана: