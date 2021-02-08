Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в рамках двухдневного визита в Ферганскую область незапланированно посетил махаллю «Шодиёна» в Фергане 5 февраля.

Как сообщается в передаче «Особый ракурс», «Шодиёна» считается одной из пяти «сложных» махаллей в городе.

«Не ожидавшие такого поворота событий растерянные городские власти приглашают его (президента — ред.) в новенький моноцентр, построенный поблизости. Президент такое предложение довольно сурово отклоняет и направляется в махаллю пешком», — говорится в передаче.

Глава государства посещает здание махаллинского комитета, которое представляет «удручающее состояние», «неубранный двор, кабинет с пошарпанной мебелью, разбитый умывальник с разбитым краном».

Сетуя на безынициативность самих руководителей махалли, президент отчитывает на тот момент ещё хокима Ферганы Хамида Хабибидинова.





Президент: Почему [здание схода граждан] находится в таком жалком состоянии? Почему не исправляешь?"

Хоким: Приведу в порядок.

Президент: Почему до сих пор не привёл в порядок? Почему я должен сюда приходить?

Хоким: Сам займусь этим…

Президент: Когда вы все перестанете сидеть в кабинетах? Когда снимете галстуки и наденете сапоги? Съезди в Сурхандарью, там не осталось таких махаллинских [комитетов].

Хоким: Я понял. Сделаю правильные выводы.

Президент: Почему вы не работаете? Тебя так хвалили… Посмотри на дорогу, здание, людей. Это же Фергана, дружище. Ни в одном доме нет достатка. Везде мусор.

Хоким: Понял. Сделаем выводы.

Президент: Да дело не в понимании…





Как отмечается в программе, Шавкат Мирзиёев также устроил «взбучку» председателю Комитета по автомобильным дорогам Абдурахмону Абдувалиеву за состояние внутренних дорог.

Президент: Кто должен отвечать за эти дороги?

Глава Комавтодора: На самом деле должен отвечать один человек. Мы должны отвечать.

Президент: А почему ты, человек, который столько времени ходит рядом со мной, не говоришь мне об этом? Разве не позорно такое качество дорог? Посмотри там внутри… Ладно, в районах это не делается, а в городе? Почему ты не делаешь, пока я не скажу? Четыре года ходишь рядом со мной.

Глава Комавтодора: Да, это наша вина. Моя вина.

Президент: Почему твоя вина? Почему ты себя не мучаешь? Столько денег тебе даю. Почему не даёшь предложений? Почему все вы равнодушны?

Глава Комавтодора: Нее, мы всё это возьмём на себя, дай бог.

Президент: Почему до сих пор не взял, пока не пришёл? Сейчас уедете, опять будет «а воз и ныне там».

Глава Комавтодора: Хорошо.

6 февраля «Газета.uz» писала об увольнении хокима, прокурора и начальников отдела внутренних дел и государственной налоговой инспекции Ферганы.

Напомним, в начале января глава Комитета по автодорогам получил выговор по итогам совещания под председательством премьер-министра и руководителя Администрации президента. Ему было поручено в течение шести месяцев устранить недостатки в работе. В противном случае будет рассмотрен вопрос о его соответствии занимаемой должности.