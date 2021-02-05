Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу незапланированно посетил махаллю Шодиёна в Фергане. Как сообщила пресс-служба главы государства, он пешком обошёл махаллю и встретился с местными жителями.

«Сегодня мы назначили нового хокима в вашей области. Внедряем систему работы в разрезе махаллей. Я пришёл в вашу махаллю лично, чтобы узнать реальную ситуацию, облегчить заботы людей», — сказал Шавкат Мирзиёев в разговоре с женщинами.

Одна из женщин рассказала, что завтра будет свадьба её сына. Президент поздравил их, пожелал счастья и здоровья молодой семье.

Глава государства прошёлся по улице Сахибкирана Темура, осмотрел дома и пункты торговли. Шавкат Мирзиёев также вошёл в махаллинский комитет, где побеседовал с председателем и советниками, спросил у них, каковы условия жизни населения и какие проблемы есть в махалле. Ответственным лицам даны указания по устранению недостатков.