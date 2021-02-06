Хоким Ферганы Хамид Хабибидинов, занимавший этот пост с октября 2018 года, освобождён от должности, передаёт УзА.

Это произошло после незапланированного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в махаллю «Шодиёна» в Фергане в пятницу.

«[Президент] провел беседу с населением, ознакомился с условиями жизни, спросил о проблемах. [Его] совершенно не устроила деятельность руководителей секторов», — пишет УзА.

За недостатки, допущенные в работе, от должностей освобождены хоким, прокурор, начальник отдела внутренних дел и глава налоговой инспекции города, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что по итогам заседания Кенгаша народных депутатов Ферганской области, где участвовал глава государства, были приняты решения об освобождении от должностей хокима, прокурора, начальников ОВД и ГНИ Кувинского района, хокима и прокурора Узбекистанского района, а также хокима Язъяванского района.

Объявление новых руководителей ожидаются в субботу.