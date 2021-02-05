Зайниддин Махаматович Низамходжаев избран председателем Центральной избирательной комиссии Узбекистана. Организационные вопросы были рассмотрены на очередном заседании ЦИК 5 февраля, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе комиссии.

С января 2020 года Зайниддин Низамходжаев (1954 года рождения) работал заместителем председателя Сената Олий Мажлиса. На посту главы ЦИК он сменил Мирза-Улугбека Абдусаломова, избранного председателем Конституционного суда.

Бахром Тулкунович Кучкаров избран заместителем председателя Центральной избирательной комиссии. Его предшественник Махмуд Истамов ранее был назначен прокурором Бухарской области.

Бахром Кучкаров. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

До этого избрания Бахром Кучкаров с мая 2020 года работал заместителем министра юстиции, а прежде — председателем Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Напомним, Законодательная палата 3 февраля одобрила прекращение полномочий Мирза-Улугбека Абдусаломова и ещё шести членов ЦИК, а также избрала восемь новых членов комиссии. Сенат на пленарном заседании в пятницу утвердил их кандидатуры.