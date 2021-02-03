Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса на заседании 3 февраля одобрили прекращение полномочий некоторых членов действующего состава Центральной избирательной комиссии и избрание новых членов, сообщило движение «Юксалиш». Информацию «Газете.uz» подтвердили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Мирза-Улугбек Абдусаломов. Фото: Международный пресс-центр по освещению выборов.
Так, прекращены полномочия 7 членов комиссии (из не менее 15 человек), включая председателя Мирза-Улугбека Абдусаломова, возглавлявшего ЦИК с мая 2005 года:
- Мирза-Улугбек Абдусаломов, председатель ЦИК (избран в 2005 году)
- Жанабай Садиков, юрист (2001)
- Отагалди Бободжонов, заведующий народной приёмной в Кушкупирском районе Хорезмской области (2001)
- Мухайё Джураева, начальлник Сурхандарьинского областного управления ассоциации «Хунарманд» (2019)
- Эсанбай Ражабов, советник председателя объединения профсоюзных организаций Кашкадарьинской области (2014)
- Эркин Ходжакулов, председатель Ташкентского городского суда общей юрисдикции (2014)
- Жалил Норов, (погиб).
Депутаты также избрали 8 новых членов ЦИК:
- Зайниддин Низамходжаев, заместитель председателя Сената;
- Бахром Кучкаров, заместитель министра юстиции;
- Эргаш Юсупов, председатель объединения профсоюзных организаций Хорезмской область;
- Александр Фармонов, советник председателя правления компании «Узэлектроаппарат»;
- Муяссар Кадирова, ответственный организатор профсоюза работников здравоохранения Узбекистана по Сурхандарьинской области;
- Шухрат Джураев, пенсионер
- Орифжон Базаров, ректор Каршинского инженерно-экономического института;
- Алишер Усманкулов, ректор Джизакского политехнического института.
Зайниддин Низамходжаев. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».
По данным источников «Газеты.uz», на пост председателя Центральной избирательной комиссии рассматривается кандидатуру Зайниддина Махаматовича Низамходжаева (1954 года рождения). Он родился в Ташкентской области. Работал руководителем отделения хирургии пищевода и желудка в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре хирургии им. Вахидова. Доктор медицинских наук, профессор. С 21 января 2020 года работает заместителем председателя Сената.
Бахром Кучкаров. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».
Заместителем главы ЦИК может стать Бахром Тулкунович Кучкаров (1972) — выпускник Ташкентского государственного юридического института (1994), Вашингтонского колледжа права (1998) и Ташкентского государственного экономического университета (1999). Трудовую деятельность начинал в 1994 году в должности старшего консультанта одного из отделов в Министерстве юстиции. Возглавлял Госкомэкологии (2017−2020), а с мая 2020 года работает замминистра юстиции.
Согласно Избирательному кодексу, председатель ЦИК избирается из числа ее членов по представлению президента на заседании комиссии, а заместитель председателя и секретарь -из числа ее членов на заседании комиссии.
Ранее Махмуд Истамов, работавший заместителем главы Центральной избирательной комиссии, был назначен прокурором Бухарской области.