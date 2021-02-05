Мирза-Улугбек Абдусаломов избран судьёй Конституционного суда Узбекистана. Соответствующее решение было принято на очередном пленарном заседании Сената Олий Мажлиса в пятницу.

Мирза-Улугбек Абдусаломов с 2005 года возглавлял Центральную избирательную комиссию. Ранее депутаты Законодательной палаты одобрили прекращение его полномочий как главы ЦИК, а также ещё шести членов комиссии.

На заседании сенаторы также утвердили восемь новых членов ЦИК, включая заместителя председателя Сената Зайниддина Низамходжаева и заместителя министра юстиции Бахрома Кучкарова. Ранее «Газета.uz» писала, что Зайниддин Низамходжаев станет председателем ЦИК, а Бахром Кучкаров — его заместителем.