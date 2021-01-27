В ближайшее время в Узбекистане покинут должности один хоким и один министр. Об этом 27 января на видеоселекторное совещание сообщил президент Шавкат Мирзиёев. При этом он не назвал их имена, передаёт корреспондент «Газеты.uz»

«В течение недели я объявлю одно кадровое решение. Человек верный, но не справляется, не тянет телегу», — сказал глава государства, говоря о хокиме.

Шавкат Мирзиёев подверг критике министров, сидящих в столице и недостаточно работающих в областях, а затем добавил, что один из них покинет пост вместе с хокимом.

Ранее президент поручил генпрокурору Нигматилле Юлдашеву определить причины коррупции в разрезе районов.