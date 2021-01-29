Новый президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью BBC (видео) сообщил, что не намерен устанавливать в стране авторитарную власть.

«Это зависит от самого человека. У меня нет намерения устанавливать авторитарное правление. Не будем устанавливать. Для этого у нас хватает и сил, и воли. Это и время покажет. Нам по силам установить верховенство закона и диктатуру справедливости. Даст Бог, и установим», — сказал глава Кыргызстана.

Он привёл в пример опыт соседнего Узбекистана, где, по его словам, «в период [первого президента Ислама] Каримова была сильная диктатура. Это знали во всем мире, знали и соседние страны, и мы тоже».

«Шавкат Мирзиёев избавился от диктатуры, открыл двери всему миру. Какие изменения происходят сейчас после открытия дверей?! Если бы он хотел установить диктатуру, он мог бы продолжать диктатуру Ислама Каримова. Но ведь не продолжил. Это зависит от самого человека», — подчеркнул Садыр Жапаров.

«Он ведь работал с Исламом Каримовым, вместе управляли… [Узбекистан] начал работать с соседними и дальними странами, начали поступать инвестиции, и наблюдается невиданный экономический рост. Жизнь народа также становится благополучнее», — сказал Садыр Жапаров.

Он повторил, что «всё зависит от самого человека». «Если я тоже захочу установить диктатуру, это в моих руках. Это не зависит от того, как написана Конституция… Но мы не хотим этого делать. Потому что никто не без изъяна. И наше время пройдёт. Может, через пять лет, через десять, но наше время тоже пройдёт», — заключил президент.

Садыр Жапаров выиграл недавние досрочные выборы президента, набрав почти 80% голосов. Официально он вступил в должность 28 января.