Садыр Жапаров набрал наибольшее количество голосов избирателей на воскресных досрочных выборах президента Кыргызстана, получив, согласно предварительным данным, 79,25%, сообщило ИА «Кабар».

На пресс-конференции по итогам выборов он поблагодарил граждан за поддержку его кандидатуры. «Вы даёте мне силы и уверенности, я обещаю оправдать ваше доверие», — сказал он.

Он добавил, что в настоящее время Кыргызстан переживает тяжелейшие времена, и в ближайшее время ему необходима поддержка граждан.

«Вы знаете, что за год два не поднять экономику, мне нужно для этого три-четыре года. Нам нужна политическая стабильность. Мы не повторим ошибки прежней власти», — заявил он и добавил, что нужно очиститься от старых бюрократов и коррупционеров.

Для победы на выборах кандидат в президенты должен набрать больше 50% голосов.

Всего в выборах приняло участие свыше 1,339 миллиона человек, или 37,59% от общего числа избирателей (3,563 миллиона).

Другие кандидаты (всего их было 18) набрали:

Мадумаров Адахан — 6,69%;

Тольбаев Бабыржан — 2,32%;

Арстанбек Мыктыбек — 1,67%;

Сегизбаев Абдил — 1,47%;

Ташов Имамидин — 1,19%.

Против всех проголосовало 1,33% избирателей.

Одновременно проходил референдума по форме правления в стране. За президентскую форму правления проголосовали 81,29% избирателей, за парламентскую форму — 10,85% избирателей, против всех — 4,43%.

По данным посольства Кыргызстана в Узбекистане, в Ташкенте в голосовании приняли участие 174 гражданина Кыргызстана.

Выборы президента Кырызстана были объявлены после того, как предыдущий глава государства Сооронбай Жээнбеков в октябре 2020 года ушёл в отставку. Это произошло на фоне протестов, вспыхнувших после объявления итогов парламентских выборов.

Садыр Жапаров на момент протестов отбывал в колонии 10-летний срок по обвинениям в организации беспорядков и захвате заложника. Сам он называл обвинения политически мотивированными. Он был освобождён митингующими, а на следующий день после освобождения парламент утвердил его кандидатуру на должность премьер-министра.

После отставки Сооронбая Жээнбекова спикер парламента Канатбек Исаев отказался от исполнения обязанностей президента, и исполнение полномочий президента перешло Садыру Жапарову.