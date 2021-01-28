Садыр Жапаров 28 января официально вступил в должность президента Кыргызстана, сообщила пресс-служба главы государства. Церемония инаугурации прошла в здании Национальной филармонии и транслировалась в прямом эфире телеканалов страны.

Садыр Жапаров зачитал текст присяги, после чего руководитель ЦИК Кыргызстана Нуржан Шайлдабекова вручила ему нагрудный знак, штандарт и удостоверение главы государства.

В ходе церемонии Садыр Жапаров выразил благодарность Узбекистану и Казахстану за оказанную помощь во время пандемии.

«У нас общая судьба и история. Укрепление сотрудничества, усиление экономических и культурных связей со стратегическими партнёрами является приоритетом нашей внешней политики. Это относится к странам Центральной Азии, а также особо хочу отметить Турцию», — сказал новый президент Кыргызстана.

Садыр Жапаров пришёл к власти в Кыргызстане в октябре прошлого года в результате протестов против итогов парламентских выборов. Он был освобождён митингующими из тюрьмы, где отбывал 10-летний срок по обвинениям в организации беспорядков и захвате заложника. После освобождения парламент утвердил его кандидатуру на должность премьер-министра. В январе Садыр Жапаров выиграл досрочные выборы президента страны, набрав почти 80% голосов.