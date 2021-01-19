Тысячи деревьев были незаконно уничтожены на улице Буюк Турон в Карши, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.
Сотрудники Инспекции по экологии и охране окружающей среды Госкомэкологии и территориального управления по Кашкадарьинской области изучили обращение в социальных сетях по указанному адресу.
В ходе изучения выяснилось, что на 10 гектарах земли, выделенной по решению хокимията Карши, создаётся малая промышленная зона (МПЗ). В результате с помощью экскаватора (555 SA 70) было выкорчевано 2874 дерева разных видов. По данному факту составлен протокол.
По данным пресс-службы Госкомэкологии, в ответ на запрос отдела строительства Карши от 23 ноября 2020 года о вырубке деревьев на территории планируемой МПЗ городская экоинспекция указала порядок рубки деревьев и кустарников и не дала разрешения на вырубку. Также выяснилось, что не получено заключение Госкомэкологии для строительства малой промышленной зоны на 10 га земли.
На данный момент собранные по данному делу документы переданы в правоохранительные органы.
Как уточнил «Газете.uz» пресс-секретарь Госкомэкологии Бунёд Абдуллаев, до сегодняшнего дня 12 га земли находилась в пользовании жителей.
«Люди поделили участки, но документов о получении земли пока не обнаружено. Если бы эта земля была приусадебными участками, то фруктовые деревья считались бы собственностью жителей, тогда они по желанию могли срубить деревья. Из-за отсутствия каких-либо документов деревья считаются собственностью природы», — сказал он.
Кроме того, он сообщил, что всё это время участок считался резервной землей хокимията, но им пользовались жители.
«На самом деле и это считается незаконным действием хокимията. Если это резервная земля, то она не должна передаваться в пользование жителям», — отметил пресс-секретарь.
Бунёд Абдуллаев заявил, что Кашкадарьинское областное управление по экологии и охране окружающей среды «пытались отвлечь», заявляя, что «это приусадебные участки населения».
«Но при проверке документов выяснилось, что это не так. Только на 3 гектарах земли было 24 тысячи деревьев (число деревьев на оставшихся семи гектарах уточняется — ред.), из которых вырубили 2874. Остальные удалось сохранить», — сказал он.
Ранее сообщалось, что в Сергелийском районе Ташкента экскаватором было свалено 14 деревьев.
Фарид Джабаров
Нормально все. Извинятся и забудется. Не первый раз не первое дерево выкорчевывается хакимиатами)))
Nir Avenir
Сами уничтожают свою природу, исторические памятники. Но завтра скажут что виноват ссср… и это тяжелое наследие прошлого.
Анвар Юсупов
Все правильно. Давайте вырубать деревья и сажать цветочки вдоль дорог! Логично и просто..
Вазген Ксеракопян
Чесслово достали уже. Бесит аж слов нет. Ну вы или мораторий на рубку деревьев не продлевайте. Или срубите уже все деревья по городам. Что за цирк беспомощности власти в центре. Когда на местах в грош не ставят все указы.
Valijon Umurzakov
Для чего нужен этот комитет Госкомэкологии? Штрафовать? Штрафами экологию не сохранить! Дебилизм сплошной!!!
Руслан Гофуров
Живут одним днем,
Печально это все
Алишер Раджапов
Видимо, в Карши чрезвычайно чистый воздух и избыточная прохлада летом
Вазген Ксеракопян
Да чтоб суслики и тушканчики сгрызли фундамент домов этих лесорубов. Моль съела всю одежду и колёса машин.
felix
классика скажут узур и всё сайдет с рук
Дастан Устаджалилов
Это невежество и сумасшествие
Flyer
24 тыс деревьев на 30 тыс квадратных метрах? это что там было, чтобы была такая плотность посадки деревьев?
Зумрад
Таких НАРУШИТЕЛЕЙ — ТОЛЬКО В ТЮРЬМУ!!!
Sergey K.
хокимы вообще уже ничего, походу, не боятся. захотел вырубил, захотел купил кроссовер, даже не дождавшись разрешения ни на разработку территории, ни на покупку машин. че хотят то и делают. а если припрут, то просто извинятся. о какой ответственности вообще может идти речь при таком беспределе? нужно усиливать ответственность за нарушения вплоть до тюремного заключения и никаких перекидываний на другие посты. пока будем мямлить, всю страну развалят, а люди умрут, не дождавшись расцвета страны.
Александр Романенко
Хокимият и лично хокима под суд! НАРОДНЫЙ СУД!
Александр Македонский
Жалко что нельзя с хокимами поступить так, как они поступают с природой.
Oqilxon Isroilxonov
конце концов вырубите уже все деревья в республике. нет деревьев нет проблем нет статьи!!!