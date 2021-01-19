Тысячи деревьев были незаконно уничтожены на улице Буюк Турон в Карши, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по экологии и охране окружающей среды.

Сотрудники Инспекции по экологии и охране окружающей среды Госкомэкологии и территориального управления по Кашкадарьинской области изучили обращение в социальных сетях по указанному адресу.

В ходе изучения выяснилось, что на 10 гектарах земли, выделенной по решению хокимията Карши, создаётся малая промышленная зона (МПЗ). В результате с помощью экскаватора (555 SA 70) было выкорчевано 2874 дерева разных видов. По данному факту составлен протокол.

По данным пресс-службы Госкомэкологии, в ответ на запрос отдела строительства Карши от 23 ноября 2020 года о вырубке деревьев на территории планируемой МПЗ городская экоинспекция указала порядок рубки деревьев и кустарников и не дала разрешения на вырубку. Также выяснилось, что не получено заключение Госкомэкологии для строительства малой промышленной зоны на 10 га земли.

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На данный момент собранные по данному делу документы переданы в правоохранительные органы.


Как уточнил «Газете.uz» пресс-секретарь Госкомэкологии Бунёд Абдуллаев, до сегодняшнего дня 12 га земли находилась в пользовании жителей.

«Люди поделили участки, но документов о получении земли пока не обнаружено. Если бы эта земля была приусадебными участками, то фруктовые деревья считались бы собственностью жителей, тогда они по желанию могли срубить деревья. Из-за отсутствия каких-либо документов деревья считаются собственностью природы», — сказал он.

Кроме того, он сообщил, что всё это время участок считался резервной землей хокимията, но им пользовались жители.

«На самом деле и это считается незаконным действием хокимията. Если это резервная земля, то она не должна передаваться в пользование жителям», — отметил пресс-секретарь.

Бунёд Абдуллаев заявил, что Кашкадарьинское областное управление по экологии и охране окружающей среды «пытались отвлечь», заявляя, что «это приусадебные участки населения».

«Но при проверке документов выяснилось, что это не так. Только на 3 гектарах земли было 24 тысячи деревьев (число деревьев на оставшихся семи гектарах уточняется — ред.), из которых вырубили 2874. Остальные удалось сохранить», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Сергелийском районе Ташкента экскаватором было свалено 14 деревьев.