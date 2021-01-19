На массиве Спутник-4 в Сергелийском районе Ташкента 18 января без каких-либо разрешений было свалено 14 деревьев разных пород. Видеозапись о том, как экскаватор с корнями выкорчёвывает деревья, появилась в социальных сетях.
Как сообщило Ташкентское городское управление экологии и охраны окружающей среды, поваленные деревья обнаружены на территории строительной площадки Toshkent Industrial Export Center, при этом 6 деревьев были пересажены.
В управлении оценили ущерб, нанесённый растительному миру, в 151,2 млн сумов. Документы о нарушении направлены в правоохранительные органы.
Фарид Джабаров
У нас гнилое дерево стоит прям рядом с домом. И когда ветер оно своими сухими ветками ломает крышу. Спилить нельзя экологи против оно сухое никому не нужно, другое дело если было бы хорошее)) А МЧС говорит дом аварийный ведь крыша поломана частично))) Спилите дерево отремонтируйте крышу и все дела. Но нет. Цирк продолжается хоть и уехал но клоуны остались)))
Ptichka AGN
Ну вот и всё.. Добрались до Спутника, где оставался один из немногих участков с многолетней зеленью.. И чихать хотели все застройщики на запреты — такой мизерный штраф быстренько оплатят и продолжат валить деревья..
А вы, господа руководители, продолжайте рассматривать продление маратория.. Пусть население вымирает от жары и пыли.
Андрей Андреев
Экскаватор (орудие преступления) конечно же не конфисковали.
Muzaffar Rustamov
И всё же чихали эти чиновники со своим предприимчивостью на здоровье населения.
Alex
А вначале говорили о четырех пересаженных деревьев?!
Эта информация от кого была?!
Если она искажает действительность, кто-то понесет ответственность? Или как обычно, извините..
Alisher Niyazov
Андрей, увы это положение УК не распространяется на административные правонарушения, но ввести такую поправку через постановление о продлении моратория на вырубку деревьев стоит.