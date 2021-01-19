На массиве Спутник-4 в Сергелийском районе Ташкента 18 января без каких-либо разрешений было свалено 14 деревьев разных пород. Видеозапись о том, как экскаватор с корнями выкорчёвывает деревья, появилась в социальных сетях.

Как сообщило Ташкентское городское управление экологии и охраны окружающей среды, поваленные деревья обнаружены на территории строительной площадки Toshkent Industrial Export Center, при этом 6 деревьев были пересажены.

В управлении оценили ущерб, нанесённый растительному миру, в 151,2 млн сумов. Документы о нарушении направлены в правоохранительные органы.