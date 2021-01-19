Брат погибшего прошлым летом в ДТП в Ташкенте Тимура Чеховского Амирхан обратился к президенту Узбекистана с просьбой установить светофор на месте трагедии.

24 августа водитель Cobalt Тохирхужа А. (бывший сотрудник ГУВД столицы, 1984 года рождения) в состоянии алкогольного опьянения наехал на ребенка, который с мамой переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу напротив магазина «Арбат»" на улице Юнусота в Юнусабадском районе. Тимур, которому было 2,5 года, получил телесные повреждения и скончался.

«У нас очень много аварий, сбивают людей… У нас много колледжей, детсадиков, школ», — говорит Амирхан Чеховский в предоставленном «Газете.uz» видео.

«Я вас прошу очень, чтобы вы поставили нам светофор. Спасите жизни стариков и детей», — попросил мальчик президента в своем обращении.

Он продолжил, что его родители обновили пешеходный переход и установили дорожные знаки и шумовую полосу.

Как мы писали, после происшествия отец Амирхана и Тимура Евгений Чеховский решил установить знак пешеходного перехода на месте аварии, а также с помощью представителя предприятия Uzavtoyo’lbelgi при Государственном комитете по автомобильным дорогам обновил дорожную разметку.

В беседе с «Газетой.uz» Евгений Чеховский отмечал, что намерен поставить светофор. Для этого в сентябре он начал сбор подписей среди жителей близлежащих домов. По его мнению, наличие светофора на переходе, возможно, смогло бы предотвратить ДТП.

«Если бы мы сами за это не взялись, то никто бы не сделал, — сказал Евгений Чеховский об обновлении разметки и установке знака. — Ни махалля, ни участковый, ни городское ГАИ — никто не вышел на нас, не спросил, какая нужна помощь. Никто не был заинтересован приехать и обновить разметку. Ноль реакции… Мы проделали несвойственную нам работу, мы не должны этим заниматься. Но сейчас мы пишем коллективно письмо в УБДД Ташкента, чтобы поставили здесь светофор с кнопкой. Чтобы люди могли безопасно переходить дорогу».

На видеозаписи Амирхан Чеховский говорит, что родители «были у всех начальников ГАИ и махалли „Юнусота“. Никто не помогает и не ставит светофор».

«Газета.uz» много лет пытается обратить внимание властей на необходимость коренного пересмотра подходов к планировке улиц и обеспечению безопасности дорожного движения.

Известный урбанист Аркадий Гершман, по приглашению редакции посещавший Ташкент, отмечал, что пешеход на улице должен чувствовать себя безопасно, а популярный аргумент о «невоспитанности» водителей и пешеходов является ложным. Большинство улиц столицы организованы и до сих пор строятся по принципу «Пешеход должен страдать».