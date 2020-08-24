ГУВД Ташкента прокомментировало информацию о дорожно-транспортном происшествии в Юнусабадском районе, совершенного, как сообщалось в социальных сетях, сотрудником внутренних дел.

Инцидент произошел 24 августа примерно в 01:10 на улице Юнусота. 31-летний водитель Cobalt Тохирхужа А. наехал на ребенка, который переходил дорогу с мамой по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП двухлетний ребенок был госпитализирован с телесными повреждениями.

Предварительная причина ДТП: водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, о чем свидетельствует медицинская экспертиза, и не заметил пешеходов, отмечает ГУВД.

В сообщении отмечается, что Тохирхужа А. — бывший сотрудник ГУВД, «не прошедший аттестацию и приказом руководства от 20 августа текущего года уволенный из органов внутренних дел»

Следственный отдел УКД ОВД Юнусабадского района возбудил уголовное дело по части 1 статьи 266 («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств») Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.