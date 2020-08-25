Двухлетний мальчик, пострадавший от наезда автомобиля в Юнусабадском районе Ташкента, скончался от травм в больнице вечером 24 августа, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе столичного ГУВД.
Напомним, наезд произошел в понедельник, примерно в 01:10 на улице Юнусота. Водитель Cobalt, 31-летний Тохирхужа А. сбил ребенка, который переходил дорогу с мамой по нерегулируемому пешеходному переходу. Предварительная причина ДТП: водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не заметил пешеходов. Отмечается, что Тохирхужа А. — бывший сотрудник ГУВД. Ранее он не прошел аттестацию, после чего 20 августа был уволен из органов внутренних дел.
После смерти ребенка уголовное дело переквалифицировали в часть 2 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).
В этот же день обвиняемый был задержан. Судебное заседание по избранию меры пресечения для него состоится сегодня, 25 августа.
Khurshid Ernazarov
Я отписался от Repost.uz за совершенно неуместные новости о ДТП, несчастных случаях и т.п. У Газеты раньше такого не было, что случилось? Заигрываете с притоком аудитории? А вы не думаете что адекватные люди будут уходить? Надеюсь другие нормальные СМИ не скатятся до такого.
Vladimir Lee
Все на радостях об отменен карантина начали еще и пьяными за руль садиться чтоли?
dima hyon
Газета. уз, пишите больше о проблеме дорожного движения, пока наверху не поймут, что Ташкент превращается в опасный город для людей — убивают экологию города, убивают людей не правильным дорожным планированием!