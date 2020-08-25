Двухлетний мальчик, пострадавший от наезда автомобиля в Юнусабадском районе Ташкента, скончался от травм в больнице вечером 24 августа, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе столичного ГУВД.

Напомним, наезд произошел в понедельник, примерно в 01:10 на улице Юнусота. Водитель Cobalt, 31-летний Тохирхужа А. сбил ребенка, который переходил дорогу с мамой по нерегулируемому пешеходному переходу. Предварительная причина ДТП: водитель находился в состоянии алкогольного опьянения и не заметил пешеходов. Отмечается, что Тохирхужа А. — бывший сотрудник ГУВД. Ранее он не прошел аттестацию, после чего 20 августа был уволен из органов внутренних дел.

После смерти ребенка уголовное дело переквалифицировали в часть 2 статьи 266 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).

В этот же день обвиняемый был задержан. Судебное заседание по избранию меры пресечения для него состоится сегодня, 25 августа.