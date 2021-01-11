11 января примерно в 7:50 в Туракурганском районе Наманганской области загорелся автомобиль Damas, стоявший в очереди на газовой заправке, сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

По данным управления, возгорание произошло рядом с АГНКС «Афсона-4» в результате короткого замыкания в электропроводке. В машине находился водитель Б. А. 1999 года рождения, он не пострадал.

На видео, распространенных в соцсетях, можно увидеть, как другие водители тушат пожар с помощью огнетушителей.

УББД ОВД Туракурганского района и УЧС ведут следствие и изучают причины возгорания.

Ранее мы писали, что 68-летний водитель, стоявший ночью в очереди на газовой заправке в Намангане, скончался при внезапном падении, когда толкал автомобиль.