Житель Касансайского района И. Жуманов 10 января примерно в 01:30 скончался рядом с газовой заправкой «Наманган суюкгаз». Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана со ссылкой на информацию дежурной части УКД ОВД Давлатабадского района города.

Мужчина 1952 года рождения внезапного упал на асфальт левой лицевой частью, когда толкал автомобиле «Жигули». В результате травм лица и мозга он скончался.

На место происшествия прибыли заместитель прокурора Намангана Д. Абдуллаев, старший помощник городского прокурора Б. Ададабоев и оперативники городского УКД ОВД. Прокуратура Намангана начала доследственную проверку.

Telegram-канал Namanganliklar сообщил, что «Жигули», принадлежавший пенсионеру, замерз из-за долгого пребывания на холоде. Пользователь написал, что время нахождения в очереди с каждым днём растёт до «4−5−6 часов».

С 4 января в Узбекистане газовые заправки работают в ограниченном режиме с 5:00 до 15:00 из-за недостаточного давления газа в магистральных газопроводах.