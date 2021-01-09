Компания «Тошшахартранcхизмат» пересмотрела решение о сокращении столичного автобусного маршрута №131. Его решено оставить без изменений, говорится в сообщении пресс-службы компании.

С 11 января маршрут («Массив Дустлик-2 — Массив Олимпия») планировалось сократить за счет отрезка между массивом Дустлик-2 и Южным вокзалом. Это предложение вызвало большое недовольство пассажиров.

«С учетом запросов пассажиров и в связи с более глубоким изучением деятельности этого направления, а также для предотвращения перебоев в движении пассажиров по 131-му маршруту он временно останется без изменений», — говорится в сообщении «Тошшахартранcхизмат».

Напомним, что оптимизация сети автобусных маршрутов в Ташкенте осуществляется согласно постановлению Кабинета министров Узбекистана от 16 марта 2020 года. В рамках её очередного этапа, связанного с запуском Сергелийской ветки метрополитена, с 11 января закрываются маршруты №№8 и 132, меняются трассы движения маршрутов №№132 80 и 133 и продлевается маршрут №38.

Не все предложения по оптимизации были восприняты пассажирами позитивно.