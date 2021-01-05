Компания «Тошшахартрансхизмат» анонсировала очередной этап оптимизации сети автобусных маршрутов в столице. Она продолжается согласно постановлению Кабинета министров Узбекистана от 16 марта 2020 года об улучшении пассажирской транспортной системы столицы. Предложения по оптимизации маршрутов представляются с 13 мая и проводятся каждые две недели.

В связи с запуском Сергелийской линии метрополитена с 11 января ожидается закрытие двух автобусных маршрутов и сокращение четырёх. С 21 января один автобусный маршрут планируется продлить.

Какие маршруты закрываются?

Маршрут №8

Маршрут №8 «Сергели, 7-й квартал — Чиланзар, 25-й квартал» планируется закрыть.

Пассажирам, пользующимся услугами маршрута №8, предлагается доезжать с автостанции «Сергели, 7-й квартал» до станции метро «Чиланзар» на метрополитене. Отсюда до конечной автостанции «Чиланзар, 25-й квартал» можно будет доехать, пересев на автобусы №№41 и 135.

Маршрут №132

Планируется также закрыть маршрут №132 «Сергели, 7-й квартал — Улица Гулобод».

Пассажиры, пользующиеся услугами маршрута №132, могут доехать из Сергели до улицы Гулобод на метрополитене, а до улицы Мукими — на автобусе №38.

Какие маршруты изменятся?

Маршрут №32

Красным пунктиром показана сокращаемая часть маршрута, синяя полоса — маршрут после сокращения. Нажмите для увеличения.

Автобусный маршрут №32 «Посёлок Эркин — Улица Гулобод» планируется сократить на отрезке от остановки «Массив Сергели, 6а» до посёлка Эркин. После внесенных изменений автобусы будут курсировать по маршруту «Посёлок Эркин — Улица Гулобод», не доезжая до остановки «Массив Сергели, 6а».

Количество графиков составит 10 единиц, а интервал движения — 10 минут, обещает оператор городских пассажирских перевозок.

Пассажирам, пользовавшимся услугами маршрута №32 на сокращаемом участке, предлагается воспользоваться услугами метрополитена или маршрута №133.

Маршрут №80

Маршрут №80 «Сергели, 10-й участок — Улица М. Юсуфа» предлагается сократить на отрезке от Сергели до Южного вокзала. После оптимизации маршрут будет курсировать от Южного вокзала до улицы М. Юсуфа на базе 9 автобусов. Интервал движения должен составить 12 минут.

Пассажирам, пользующимся услугами маршрута №80 от станции «Сергели, 10-й участок» до Южного вокзала, предлагается воспользоваться услугами маршрута №38.

Маршрут №131

Протяженность маршрута №131 «Массив Дустлик-2 — Массив Олимпия» планируется сократить за счет отрезка между массивом Дустлик-2 и Южным вокзалом. Согласно предложению, автобусы будут курсировать по маршруту «Южный вокзал — Массив Олимпия» на основе 12 графиков с интервалом в 8 минут.

Пассажирам предлагается доезжать до метро «Чиланзар» на метро, а до Южного вокзала — на автобусах №№58 и 62.

Маршрут №133

Автобусный маршрут №133 «Сергели, 9-й участок — Метро „Чиланзар“» планируется сократить на отрезке от остановки «Сергели, 6а квартал» до метро «Чиланзар». После оптимизации автобусы будут курсировать по маршруту «Сергели, 4-й квартал — Сергели, 6а квартал». Кроме того, на новом маршруте трасса движения автобусов изменится. От остановки «Сергели, 4-й квартал» автобусы будут ездить по улицам Файзли, Обихаёт, Янги Сергели йули, Шокирарик, 1-й проезд Кургонтепа, Курготепа, Мехригиё, Мирзо Турсунзода, ТКАД до остановки «Сергели, 6а квартал».

Количество графиков составит 6 автобусов, а интервал движения — 10−11 минут.

Пассажиры маршрута №133 на сокращаемом участке могут воспользоваться услугами метрополитена.

Какие маршруты продлеваются?

Маршрут №38

Зелёной линией отмечена продлеваемая часть маршрута, красным пунктиром — участок, по которому маршрут курсировать не будет, синяя полоса — маршрут после продления. Нажмите для увеличения.

Автобусный маршрут №38 «Сергели, 7-й квартал — завод „Узбексельмаш“» продлевается от автостанции «Сергели, 7-й квартал» до остановки «Сергели, 10-й участок» в связи с обращениями жителей новых массивов Сергелийского и Янгихаётского районов.

После оптимизации автобусы будут курсировать по маршруту «Сергели, 10-й участок — Завод „Узбексельмаш“» на основе 12 графиков с интервалом движения 8 минут.