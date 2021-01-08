Утром 8 января на Талимарджанской тепловой электрической станции произошло отключение двух парогазовых установок суммарной мощностью 900 МВт (по 450 МВт). Об этом сообщила пресс-служба предприятия «Кашкадарьинские региональные электросети».

В ряде районов области наблюдаются перерывы в поставке электроэнергии. В Камашинском, Яккабагском, Шахрисабзском районах, городе Шахрисабзе, Китабском, Чиракчинском, Гузарском и Нишанском районах полностью отключена электроэнергия, говорится в сообщении.

Третий, тепловой энергоблок Талимарджанской ТЭС мощностью 800 МВт продолжает работу.

5 января внеплановое отключение двух ПГУ Талимарджанской ТЭС привело к сбою в энергосистемах Узбекистана и соседних стран. Сообщалось о частичных отключениях на ряду других ТЭС.

Вечером в четверг Министерство энергетики заявило о полном восстановлении рабочего режима тепловых электростанций и энергетической системы страны.