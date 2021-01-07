Рабочий режим тепловых электростанций Узбекистана и энергетической системы страны полностью восстановлен, заявило Министерство энергетики.

Комиссия, по изучению аварийной ситуации, произошедшей 5 января на линиях электропередач единой энергосистемы Центральной Азии, определила причину сбоя.

По первичным данным, из-за сработавшей технологической защиты произошло внеплановое отключение парогазовых установок Талимарджанской ТЭС. «В результате случился наброс мощности на транзитные линии, соединяющие Единую энергосистему (ЕЭС) Центральной Азии с Единой энергосистемой России и Казахстана, что привело к нарушению устойчивости параллельной работы энергосистем», говорится в сообщении.

«На линиях электропередачи сработала противоаварийная автоматика, в результате от ЕЭС Центральной Азии отделилась энергосистема Северной части Казахстана. Произошло снижение частоты ЕЭС Центральной Азии до 48,15 Гц. При этом автоматикой отключились ряд потребителей и разгрузились энергоблоки тепловых электростанций», — сообщило Минэнерго.

В министерстве добавили, что сработавшая противоаварийная система «предотвратила возможность более масштабных проблем и разрушительных последствий для энергоблоков».

«На основе анализа произошедшего разрабатываются плановые мероприятия с целью предупреждения подобных инцидентов», — заверили в Минэнерго.