На линиях электропередач единой энергосистемы, связывающей Центральную Азию и Казахстан, произошли внеплановые отключения, из-за которых сработала противоаварийная автоматика на теплоэлектростанциях Узбекистана. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики.

Сработавшая технологическая защита оборудования во избежание повреждения внутренней части энергоблоков автоматически отключила парогазовые установки:

Туракурганской ТЭС, нагрузка которой снизилась с 750 МВт до 500 МВт,

Тахиаташской ТЭС — с 280 МВт до 150 МВт,

Навоийской ТЭС — с 450 МВт до 230 МВт,

Ташкентской ТЭС — с 370 МВт до 180 МВт,

две ПГУ Талимаржанской ТЭС суммарной мощностью 900 МВт.

В настоящее время полностью восстановлен режим работы Тахиаташской, Ташкентской и Туракурганской ТЭС. На Талимарджанской ТЭС ведутся восстановительные работы.

«Причины возникновения аварийной ситуации изучаются. В ближайшие часы будут наблюдаться краткосрочные отключения электроэнергии. Приносим извинения за возникшие неудобства», — говорится в сообщении Минэнерго.