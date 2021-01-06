Сенат Олий Мажлиса на пленарном заседании 6 января одобрил закон «О внесении изменений в Конституцию Республики Узбекистан», сообщила пресс-служба верхней палаты парламента. Законодательная палата приняла документ 24 ноября.

Изменения, которые вносятся в часть 1 статьи 107 Конституции, уточняют структуру судебной системы в Узбекистане. Поправки связаны с указом президента от 24 июля «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности судов и повышению эффективности правосудия» (УП-6034). Согласно ему, с 1 января 2021 года предусматривалось создание судов общей юрисдикции Каракалпакстана, областей и Ташкента на базе областных судов и приравненных к ним судов по гражданским делам, по уголовным делам и экономических судов, с сохранением строгой специализации судей и с созданием отдельных судебных коллегий по видам судопроизводства.

Кроме того, создаются межрайонные административные суды в Каракалпакстане, областных центрах и Ташкенте, специализирующиеся на рассмотрении дел, вытекающих из административных процедур и других публичных правовых отношений, с упразднением в связи с этим районных (городских) административных судов. При этом предусматривается сохранение административных судов Каракалпакстана, областей и столицы.

В сообщении пресс-службы Сената отмечается, что «внедрение данного закона в жизнь, наряду с совершенствованием вопросов управления судебной системой, достижением организационного, финансового и материально-технического обеспечения областных и приравненных к ним судов, прежде всего, даст возможность предотвратить хождения граждан по судам, решить их проблемы в одном месте».

Дополнительно в статьях 7, 33, 85 и 86 (на русском языке) Конституции слово «законодательство» заменяется на слова «законы» и «законодательные акты», в статьях 93, 98 и 100 (на узбекском языке) — слова «қонун ҳужжатлари» (законодательные акты) и «қонун» (закон) заменяются словом «қонунчилик» (законодательство), а в статье 117 — «қонун» на «қонун ҳужжатлари».

Напомним, Сенат должен был рассмотреть закон о поправках в Конституцию на заседании 18 декабря, но после появления в интернете статей о том, что по Конституции (статья 128) парламент может принять закон об изменениях к Конституции только после его широкого обсуждения, вопрос был снят с повестки дня заседания. Несколько дней назад — 29 декабря — документ был опубликован на сайте Сената.