Десятое пленарное заседание Сената Олий Мажлиса Узбекистана состоится 18 декабря в формате видеоконференцсвязи, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Сенаторы рассмотрят законы «О внесении изменений в Конституцию Республики Узбекистан», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности в связи с совершенствованием процессуального порядка пересмотра судебных решений по делам об административных правонарушениях», «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Узбекистан об административном судопроизводстве в связи с совершенствованием процессуального порядка пересмотра судебных решений по делам об административных правонарушениях», «О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием института пересмотра судебных решений по уголовным делам», «О внесении изменений и дополнений в Экономический процессуальный кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием института пересмотра судебных решений» и «О внесении изменений и дополнений в Гражданский процессуальный кодекс Республики Узбекистан в связи с совершенствованием института пересмотра судебных решений».

Кроме того, планируется рассмотрение законов «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием бюджетного процесса», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с принятием Закона Республики Узбекистан «О Государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год», «Об утверждении Градостроительного кодекса Республики Узбекистан», «О нормативно-правовых актах», «О внесении изменений и дополнений, а также признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства о государственно-частном партнерстве», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан», «О присоединении Республики Узбекистан к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур (Киото, 18 мая 1973 года, с изменениями от 26 июня 1999 г.)».

Также предусматривается обсуждение исполнения государственного бюджета за девять месяцев 2020 года. Будет заслушана информация министра юстиции о состоянии нормотворческой деятельности и отчёт хокима Наманганской области о развитии территорий.