На сайте Сената Олий Мажлиса опубликован закон «О внесении изменений в Конституцию Республики Узбекистан».

Документ был принят Законодательной палатой 24 ноября и в настоящее время рассматривается рабочей группой Комитета Сената по судебно-правовым вопросам и противодействию коррупции, говорится в сообщении верхней палаты парламента.

Изменения касаются части 1 статьи 107 Конституции, посвящённой судебной системе. В обновляемой статье уточняется, что судебная система в Узбекистане состоит из Конституционного суда, Верховного суда, военных судов, Суда Республики Каракалпакстан, областных и Ташкентского городского судов, Административного суда Республики Каракалпакстан, административных судов областей и города Ташкента, межрайонных, районных, городских судов по гражданским делам, районных, городских судов по уголовным делам, межрайонных, районных, городских экономических судов и межрайонных административных судов;

Эта поправка связана с указом президента от 24 июля «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности судов и повышению эффективности правосудия» (УП-6034), согласно которому с 1 января должны были быть внесены соответствующие изменения в судебную систему.

Дополнительно в некоторых статьях Конституции планируется заменить слово «законодательство» на «законы» и «законодательные акты».

Сенат должен был рассмотреть закон на последнем пленарном заседании 18 декабря, однако после появления в интернете статей о том, что по Конституции (статья 128) парламент может принять закон об изменениях к Конституции только после его широкого обсуждения, вопрос был снят с повестки дня заседания.