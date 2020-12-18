Председатель Сената Олий Мажлиса Танзила Нарбаева заявила, что на 10-м пленарном заседании верхней палаты парламента, которое проходит 18 декабря, не планируется рассматривать вопрос о внесении изменений в Конституцию.

О том, что сенаторы рассмотрят закон «О внесении изменений в Конституцию Республики Узбекистан», пресс-служба Сената сообщила 11 декабря. Какие именно изменения планируются, в сообщении не уточнялось. Ряд блогеров обратил внимание на то, что планы принятия поправок общественности не были известны. Кроме того, согласно статье 128 Конституции, парламент может принять закон об изменениях и поправках к Основной закон в течение шести месяцев после внесения соответствующего предложения с учетом его широкого обсуждения.

Блогер Отабек Бакиров 12 декабря написал, что изменения в Конституцию будут вноситься в 15-й раз, и что согласно статье 128 обсуждение должно было начаться в мае.

«Вы видели такие обсуждения? Я не видел. Мы, граждане, не знаем даже текста изменений, которые будут утверждены на заседании 18 декабря. Что, какую статью, какие требования собираются менять???» — отметил он.

Танзила Нарбаева сказала: «Это абсолютно не соответствует действительности. В повестку дня заседания не вносился вопрос о внесении изменений и дополнений в Конституцию. Конституция — наш Основной закон. Поэтому это не будет делаться без обсуждения с народом», — заявила Танзила Нарбаева.

Она сделала акцент на заявлениях блогеров о «тайном рассмотрении» закона, подчеркнув, что «в Узбекистане ничего не является тайным, все вопросы принимаются, рассматриваются открыто», в диалоге с народом".

«Я имею ввиду не только законы, но и подзаконные документы. Даже каждый указ, каждое постановление нашего президента подписывается только после совещания с народом, с учетом мнений регионов, наших депутатов, общественности, в первую очередь, получив мнения учёных, экспертов, даже мнения председателей махаллей и представителей общественности на селекторных заседаниях. Вы всё это видите», — добавила председатель Сената.

Напомним, что 14 декабря ясность в вопрос о планируемых поправках внёс депутат Законодательной палаты Расул Кушербаев. Он сообщил, что изменения связаны с указом президента от 24 июля «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности судов и повышению эффективности правосудия» и коснутся части 1 статьи 107 Конституции, касающейся судебной системы.