18 декабря Сенат Олий Мажлиса на 10-м пленарном заседании рассмотрит ряд законов, включая внесение изменений в Конституцию Узбекистана.

По словам депутата Законодательной палаты Расула Кушербаева, изменения связаны с указом президента от 24 июля «О дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности судов и повышению эффективности правосудия» (УП-6034), согласно которому с 1 января предусмотрено:

образование судов общей юрисдикции Каракалпакстана, областей и Ташкента на базе областных и приравненных к ним судов по гражданским делам, по уголовным делам и экономических судов с сохранением строгой специализации судей и образованием отдельных судебных коллегий по видам судопроизводства;

образование в центрах Каракалпакстана и областей, Ташкента межрайонных административных судов, специализирующихся на рассмотрении дел, вытекающих из административных и других публично-правовых отношений, с упразднением в этой связи районных (городских) административных судов и сохранением административных судов Каракалпакстана, областей и Ташкента.

В связи с организационно-структурными изменениями в судебной системе планируется изложить первую часть статьи 107 Конституции в следующей редакции:

«Судебная система в Республике Узбекистан состоит из Конституционного суда Республики Узбекистан, Верховного суда Республики Узбекистан, военных судов, судов Республики Каракалпакстан, областных и Ташкентских городских судов, административных судов Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, межрайонных, районных (городских) судов, районных (городских) судов по уголовным делам, межрайонных, районных (городских) экономических судов и межрайонных административных судов».

«Цель этих изменений — устранение беготни граждан по судам, решение их проблем в одном месте, улучшение управления судебной системой, организационного, финансового и материально-технического обеспечения областных и приравненных к ним судов», — заявил депутат.

Кроме того, по его словам, в национальном законодательстве понятия «законодательство» и «акты законодательства» переведены на узбекский язык как «қонун ҳужжатлари» (законодательные акты), а «закон» и «законодательный акт» как «қонун» (закон). В национальной нормативно-правовой базе в законах не использовано понятие «қонунчилик» (законодательство).

Расул Кушербаев указал, что по этой причине предлагается внести изменения в «О нормативно-правовых актах», чтобы эти слова были правильно использованы и в Конституции: «законодательство — қонунчилик», «акт законодательства — қонунчилик ҳужжати», «законодательный акт — қонун ҳужжати».

В связи с этим изменения коснутся части 2 статьи 7, статьи 33, пункта 8 части 4 статьи 85, пункта 8 части 5 статьи 86, пункта 16 части 1 статьи 93, части 3 статьи 98, абзаца 8 статьи 100, части 8 статьи 117.

Отметим, что, согласно статье 128 Конституции, Олий Мажлис может принять закон об изменениях и поправках к Конституции в течение шести месяцев после внесения соответствующего предложения с учетом его широкого обсуждения.